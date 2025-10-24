Кремль: саммит Путина и Трампа еще возможен
Сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив, что саммит президента РФ и США еще возможен.
«Точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. <...> В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», – сказал он, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о «срыве» встречи.
Песков подтвердил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят «собираться только ради самой встречи», поэтому работа должна быть проделана на уровне МИД РФ и госдепартамента США. Как отметили в Кремле, Трамп все еще допускает проведение саммита в будущем – эту точку зрения разделяет и Путин.
22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой Путиным в Будапеште. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. Трамп допустил проведение саммита с Путиным в будущем. В тот же день Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что встреча президентов по-прежнему возможна. Левитт пояснила, что Трамп хочет «видеть действия, а не просто разговоры».