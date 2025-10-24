Кремль: саммит Путина и Трампа еще возможен

22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой Путиным в Будапеште. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. Трамп допустил проведение саммита с Путиным в будущем. В тот же день Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.