Встреча Путина и Трампа пока не исключена из повестки

Встреча Путина и Трампа пока не исключена из повесткиБелый дом ожидает, что новые санкции нанесут ущерб России
Встреча президента России Владимира Путна и лидера США Дональда Трампа по-прежнему возможна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время пресс-брифинга.
«Встреча этих двух лидеров полностью из повестки не исключена. Президент и вся администрация надеются, что однажды она снова сможет состояться, но при этом хотят убедиться, что такая встреча принесет ощутимый положительный результат и будет хорошим использованием времени президента», – сказала Левитт.
На уточняющий вопрос, что именно заставило Трампа после разговора с Путиным в прошлый четверг, когда он считал, что русская сторона хочет мира и мирного соглашения, изменить мнение и решить, что россияне не заинтересованы, Левитт ответила: «Президент хочет видеть действия, а не просто разговоры».
«И я думаю, что успех его мирного соглашения на Ближнем Востоке крайне мотивирует его действовать – он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту, и становится все более разочарованным из-за отсутствия прогресса с обеих сторон конфликта», – объяснила она.
22 октября Путин заявил, что было бы ошибкой подойти к возможному саммиту в Венгрии с американской стороной без подготовки. Он отметил, что «было бы нехорошо выйти без ожидаемого результата». Путин также заявил, что Трамп говорил о переносе или отмене встречи, однако, по его словам, скорее речь идет о переносе. По словам главы государства, Москва и Вашингтон договорились продолжать совместную работу, в том числе с участием госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
О санкциях против Москвы
Комментируя новые санкции США против России, Левитт заявила, что, по мнению Трампа, Москва недостаточно заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине.
«Смотрите, президент всегда говорил, что будет вводить санкции против России, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера был именно такой день, – сказала она. – Я думаю, президент также давно выражал свое разочарование в отношении Путина и, честно говоря, обеих сторон. И он всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в этом».
На вопрос, какое влияние новые санкции окажут на Россию, Левитт отметила: «Большое».
«Если вы посмотрите на санкции, они довольно серьезные. Сегодня утром я видела новости из Китая о том, что они сокращают закупки российской нефти. Мы знаем, что Индия поступила так же по просьбе президента», – сказал она.
Представитель Белого дома напомнила о призыве Трампа к европейским странам прекратить закупки российской нефти. «Так что это полное давление, и, как заявил вчера министр финансов, мы ожидаем, что эти санкции принесут ущерб», – подчеркнула она.
Левитт не стала отвечать на вопрос, последуют ли еще санкции. «Я оставлю это решение за президентом, конечно», – добавила она.
22 октября Путин назвал попыткой оказать давление новые санкции США против нефтяных компаний РФ. Он подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением».
Российский президент также отметил, что этот поступок не укрепляет российско-американские отношения.
22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний. В тот же день Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает действия Вашингтона как контрпродуктивные с точки зрения переговоров об урегулировании. По словам Захаровой, Россия выработала «устойчивый иммунитет» к западным ограничениям и продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление. Она напомнила, что аналогичные меры предыдущей администрации США уже негативно отразились на стабильности мировой экономики.