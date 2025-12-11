Reuters назвал банк Xtellus основным претендентом на зарубежные активы «Лукойла»
По информации источников, сделка может пройти в безналичной форме. Xtellus предложил обменять ценные бумаги «Лукойла», принадлежащие американским инвесторам, на ее международные активы. Всего за иностранные активы компании ведут борьбу около 10 фирм, включая инвестиционную компанию Carlyle и нефтегазовую Chevron, отмечает Reuters.
22 октября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний: «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.
25 ноября OFAC предоставило венгерской компании MOL право на закупку нефти у «Лукойла» до 21 ноября 2026 г., включая поставки через трейдинговую компанию Litasco по нефтепроводу «Дружба».
4 декабря минфин США разрешил проведение операций с «Лукойлом», необходимых для обслуживания и закрытия автозаправочных станций за пределами России, до 29 апреля 2026 г. Лицензия позволяет работать с Lukoil International и ее дочерними компаниями, включая структуры в США.