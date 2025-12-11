Газета
Главная / Бизнес /

Reuters назвал банк Xtellus основным претендентом на зарубежные активы «Лукойла»

Полина Петрусевич

Американский банк Xtellus Partners считается основным претендентом на покупку зарубежных активов российской компании «Лукойл», сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников, сделка может пройти в безналичной форме. Xtellus предложил обменять ценные бумаги «Лукойла», принадлежащие американским инвесторам, на ее международные активы. Всего за иностранные активы компании ведут борьбу около 10 фирм, включая инвестиционную компанию Carlyle и нефтегазовую Chevron, отмечает Reuters.

22 октября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний: «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.

25 ноября OFAC предоставило венгерской компании MOL право на закупку нефти у «Лукойла» до 21 ноября 2026 г., включая поставки через трейдинговую компанию Litasco по нефтепроводу «Дружба».

4 декабря минфин США разрешил проведение операций с «Лукойлом», необходимых для обслуживания и закрытия автозаправочных станций за пределами России, до 29 апреля 2026 г. Лицензия позволяет работать с Lukoil International и ее дочерними компаниями, включая структуры в США.

