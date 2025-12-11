Reuters назвал банк Xtellus основным претендентом на зарубежные активы «Лукойла»

22 октября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний: «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.