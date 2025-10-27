«Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы

Путин назвал эти ограничения серьезными. По его словам, они повлекут определенные последствия, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.



25 октября Reuters писало, США также оказывают давление на союзников в Европе, призывая их ужесточить ограничения против России. В то же время в ЕС признают, что введение санкций против «Лукойла» осложнено из-за тесной интеграции компании с европейской экономикой.