«Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы

«Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активыРешение принято на фоне введения новых санкций
Нефтяная компания «Лукойл» объявила о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур. Об этом сообщается на сайте «Лукойла».
Согласно сообщению, компания ищет потенциальных покупателей. Продажа активов будет осуществляться в соответствии с лицензией управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.
Вашингтон ввел новые санкции против России 22 октября.
Тогда же президент страны Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Американский президент счел, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Путин назвал эти ограничения серьезными. По его словам, они повлекут определенные последствия, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.
25 октября Reuters писало, США также оказывают давление на союзников в Европе, призывая их ужесточить ограничения против России. В то же время в ЕС признают, что введение санкций против «Лукойла» осложнено из-за тесной интеграции компании с европейской экономикой.