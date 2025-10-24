CNN: советники Трампа удивились его решению ввести санкции против РФ

Вашингтон ввел новые санкции против России 22 октября. Тогда же Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Американский президент счел, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.