CNN: советники Трампа удивились его решению ввести санкции против РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп удивил своих ближайших советников решением ввести санкции против российских нефтяных компаний. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Собеседники телеканала рассказали, что вопрос о введении новых ограничений в отношении РФ обсуждался несколько месяцев. Накануне принятия санкций Трамп заявил своим советникам, что «инстинкты» подсказывают ему, что «время пришло».

Как пишет CNN, Трамп мог ввести новые санкции после того, как ему удалось добиться урегулирования конфликта в секторе Газа после оказания давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Что будет после слов Дональда Трампа об отмене саммита и решения ввести санкции

Политика / Международные новости

Вашингтон ввел новые санкции против России 22 октября. Тогда же Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Американский президент счел, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Вечером 23 октября Путин назвал серьезными новые санкции против РФ. По его словам, это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономике страны.

