Минфин США продлил лицензию на сделки с зарубежными активами «Лукойла»

Эксперты указывали, что заявка Midad Energy подана на фоне укрепления политических и экономических связей Саудовской Аравии с США и Россией. При этом минфин США до этого заблокировал участие в сделке ряда других претендентов. Так, 15 декабря Reuters сообщал, что минфин США отказался одобрить предложение американского банка Xtellus о покупке иностранных активов «Лукойла».