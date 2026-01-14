Минфин США продлил лицензию на сделки с зарубежными активами «Лукойла»
Речь идет о разрешении на проведение операций, необходимых для подготовки и оформления сделок с зарубежными активами компании. Предыдущий срок действия лицензии истекал 17 января.
16 декабря Reuters сообщал, что саудовская Midad Energy стала одним из претендентов на покупку иностранных активов «Лукойла». По данным источников агентства, стоимость портфеля оценивается примерно в $22 млрд и включает нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сеть из тысяч автозаправочных станций в разных странах.
Всего интерес к активам проявили около 10 инвесторов, среди них Exxon Mobil, Chevron и инвестиционная компания Carlyle. Источники отмечали, что Midad Energy рассматривает полностью денежную сделку, при этом средства могут быть размещены на эскроу-счетах до отмены санкционных ограничений.
Эксперты указывали, что заявка Midad Energy подана на фоне укрепления политических и экономических связей Саудовской Аравии с США и Россией. При этом минфин США до этого заблокировал участие в сделке ряда других претендентов. Так, 15 декабря Reuters сообщал, что минфин США отказался одобрить предложение американского банка Xtellus о покупке иностранных активов «Лукойла».
22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания заявила о готовности продать зарубежные активы.