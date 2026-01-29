Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Песков не стал комментировать сделку «Лукойла» и американской Carlyle

Ведомости

Кремль не комментирует корпоративные договоренности, но важно, чтобы интересы российской компании «обеспечивались и были соблюдены». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая сделку российского «Лукойла» и американской Carlyle. 

«Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми. Это основа нашей позиции. Второе, это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», – сказал он.

29 января «Лукойл» объявил о заключении сделки по продаже Carlyle активов в Казахстане. Соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда условий, включая получение согласований от регуляторов – например, управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Читайте также:Акции «Лукойла» подорожали на 3% на сообщении о сделке по зарубежным активам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь