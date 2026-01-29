Песков не стал комментировать сделку «Лукойла» и американской Carlyle
Кремль не комментирует корпоративные договоренности, но важно, чтобы интересы российской компании «обеспечивались и были соблюдены». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая сделку российского «Лукойла» и американской Carlyle.
«Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми. Это основа нашей позиции. Второе, это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», – сказал он.
29 января «Лукойл» объявил о заключении сделки по продаже Carlyle активов в Казахстане. Соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда условий, включая получение согласований от регуляторов – например, управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).