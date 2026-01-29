Акции «Лукойла» подорожали на 3% на сообщении о сделке по зарубежным активам
Акции «Лукойла» на торгах на Московской бирже подорожали на 3,2% и достигли 5385 руб. за бумагу.
Котировки выросли на фоне новости о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже зарубежных активов российской нефтедобывающей компании.
29 января «Лукойл» сообщил о заключении сделки по продаже зарубежных активов Carlyle. В нее не вошли активы компании в Казахстане. Соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда условий, включая получение согласований от регуляторов, в том числе разрешения от управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).
В октябре 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания заявила о намерении продать зарубежные активы.
По данным источников Reuters, покупкой активов российской компании интересовались около 10 инвесторов, среди них Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и саудовская Midad Energy.
В декабре минфин США отказался одобрить предложение американского банка Xtellus о покупке активов «Лукойла».