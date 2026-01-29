Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции «Лукойла» подорожали на 3% на сообщении о сделке по зарубежным активам

Ведомости

Акции «Лукойла» на торгах на Московской бирже подорожали на 3,2% и достигли 5385 руб. за бумагу.

Котировки выросли на фоне новости о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже зарубежных активов российской нефтедобывающей компании.

29 января «Лукойл» сообщил о заключении сделки по продаже зарубежных активов Carlyle. В нее не вошли активы компании в Казахстане. Соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда условий, включая получение согласований от регуляторов, в том числе разрешения от управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

В октябре 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания заявила о намерении продать зарубежные активы.

По данным источников Reuters, покупкой активов российской компании интересовались около 10 инвесторов, среди них Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и саудовская Midad Energy.

В декабре минфин США отказался одобрить предложение американского банка Xtellus о покупке активов «Лукойла».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте