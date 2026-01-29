Акции «Лукойла» подорожали на 3% на сообщении о сделке по зарубежным активам

29 января «Лукойл» сообщил о заключении сделки по продаже зарубежных активов Carlyle. В нее не вошли активы компании в Казахстане. Соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда условий, включая получение согласований от регуляторов, в том числе разрешения от управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).