США продлили разрешение на переговоры об активах «Лукойла» до 1 мая
Минфин США продлил разрешение на переговоры об активах российской компании «Лукойл». Соответствующий документ опубликован на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
«Разрешение на совершение определенных сделок для ведения переговоров и заключения условных контрактов на продажу Lukoil International GmbH и связанных с ней работ по техническому обслуживанию <...> разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 мая 2026 г. при условии, что исполнение любого такого контракта прямо зависит от получения отдельных разрешений OFAC», – говорится в документе.
26 марта глава молдавского Национального центра по управлению кризисами Сержиу Дьякону сообщил, что власти республики решили временно разрешить компании «Лукойл» возобновить работу своих автозаправок. Решение было принято на фоне энергокризиса. По его словам, для этого будет использовано уже имеющееся у компании топливо.