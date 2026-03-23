Молдавия разрешила «Лукойлу» временно возобновить работу автозаправок

Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван 12 марта сообщал, что страна обратились к администрации США с просьбой предоставить исключение, которое позволит возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании «Лукойл». Министр добавил, что румынские власти уже провели переговоры с американской стороной и подготовили необходимые документы для получения разрешения. «Мы уже говорили с представителями США. Подготовили официальные документы и ожидаем получить исключение, которое позволит перезапустить этот завод. Это автоматически обеспечит большую ликвидность на рынке», – отметил он.