Молдавия разрешила «Лукойлу» временно возобновить работу автозаправок

Ведомости

На фоне энергокризиса власти Молдавии приняли решение временно разрешить компании «Лукойл» возобновить работу своих автозаправок. Об этом сообщил глава Национального центра по управлению кризисами Сержиу Дьякону на заседании правительства. По его словам, для этого будет использовано уже имеющееся у компании топливо.

«Мы хотим, чтобы у граждан был доступ к колонке там, где это наиболее удобно», – сказал он (цитата по Realitatea).

Речь идет исключительно об использовании текущих запасов компании, пояснил Дьякону. Он отметил, что это позволит закупить и реализовать нефтепродукты на местном рынке и, в частности, восполнить нехватку дизельного топлива.

Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван 12 марта сообщал, что страна обратились к администрации США с просьбой предоставить исключение, которое позволит возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании «Лукойл». Министр добавил, что румынские власти уже провели переговоры с американской стороной и подготовили необходимые документы для получения разрешения. «Мы уже говорили с представителями США. Подготовили официальные документы и ожидаем получить исключение, которое позволит перезапустить этот завод. Это автоматически обеспечит большую ликвидность на рынке», – отметил он.

