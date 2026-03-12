Газета
Политика

Румыния запросила у США разрешение на перезапуск принадлежащего «Лукойлу» НПЗ

Ведомости

Власти Румынии обратились к администрации США Дональда Трампа с просьбой предоставить исключение, которое позволит возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании «Лукойл». Об этом заявил министр энергетики Богдан-Груя Иван в эфире Antena 3 CNN.

«Мы предложили перезапустить нефтеперерабатывающий завод Petrotel, который обеспечивает около 21% мощностей по переработке нефти в нашей стране», – сказал Иван.

Министр добавил, что румынские власти уже провели переговоры с американской стороной и подготовили необходимые документы для получения разрешения. «Мы уже говорили с представителями США. Подготовили официальные документы и ожидаем получить исключение, которое позволит перезапустить этот завод. Это автоматически обеспечит большую ликвидность на рынке», – отметил он.

Министр также заявил, что Румыния может закупать нефть по выгодным ценам у партнеров, включая Азербайджан и Казахстан. По его словам, это может помочь удерживать цены на топливо на стабильном уровне, если на мировом рынке не произойдет резких колебаний.

29 января «Лукойл» заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже ей дочерней компании Lukoil International GmbH (Швейцария), владеющей зарубежными активами группы.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК».

