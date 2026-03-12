Румыния запросила у США разрешение на перезапуск принадлежащего «Лукойлу» НПЗ
Власти Румынии обратились к администрации США Дональда Трампа с просьбой предоставить исключение, которое позволит возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании «Лукойл». Об этом заявил министр энергетики Богдан-Груя Иван в эфире Antena 3 CNN.
«Мы предложили перезапустить нефтеперерабатывающий завод Petrotel, который обеспечивает около 21% мощностей по переработке нефти в нашей стране», – сказал Иван.
Министр добавил, что румынские власти уже провели переговоры с американской стороной и подготовили необходимые документы для получения разрешения. «Мы уже говорили с представителями США. Подготовили официальные документы и ожидаем получить исключение, которое позволит перезапустить этот завод. Это автоматически обеспечит большую ликвидность на рынке», – отметил он.
Министр также заявил, что Румыния может закупать нефть по выгодным ценам у партнеров, включая Азербайджан и Казахстан. По его словам, это может помочь удерживать цены на топливо на стабильном уровне, если на мировом рынке не произойдет резких колебаний.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК».