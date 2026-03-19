«Лукойл» впервые в новейшей истории получил чистый убыток по МСФО

«Лукойл» впервые в новейшей истории получил чистый убыток по МСФОКомпания из-за санкций списала активы на 1,7 трлн рублей
«Лукойл» в 2025 г. получил чистый убыток в размере 1,06 трлн руб. против чистой прибыли в размере 848,5 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в опубликованном 20 марта финансовом отчете компании по МСФО.
Это первый годовой чистый убыток компании по МСФО как минимум за 28 лет (на сайте «Лукойла» приведена отчетность с 1998 г.).
Выручка компании в 2025 г. сократилась на 15% к показателю предыдущего года и составила 3,78 трлн руб. Операционная прибыль упала вдвое до 526,6 млрд руб.
Показатель EBITDA за отчетный период снизился 36% до 892,1 млрд. Прибыль до налогообложения составила 219,3 млрд руб., сократившись в пять раз.
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 2025 г. составила 96,7 млрд руб., что в 8,2 раза ниже показателя предыдущего года.
Чистый убыток был получен компанией в результате списания зарубежных активов из-за введения санкций в отношении дочерней компании Lukoil International GmbH, отмечается в отчете. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября 2025 г. заявило о введении новых санкций против России. Ограничения затронули «Лукойл» и шесть его дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения. До этого, 15 октября, санкции против «Лукойла» ввела Великобритания.
Введение ограничительных мер привело к потере «Лукойлом» контроля над Lukoil International и рядом других зарубежных компаний по причине невозможности управления ими и ведения бизнеса в нормальном режиме, говорится в отчете. В результате убыток от обесценения составил 1,67 трлн руб. При этом компания сохраняет за собой право собственности на эти активы с целью их продажи, отчуждения или передачи, отмечает «Лукойл».
В отчете также отмечается, что в ноябре 2025 г. «Лукойл» получил уведомление от компании ADNOC о прекращении участия компаний группы в концессии Ghasha в ОАЭ.
Капитальные затраты компании в прошлом году снизились примерно на 1% до 774,6 млрд руб.
Несмотря на получение чистого убытка, совет директоров «Лукойла» принял решение рекомендовать выплату финальных дивидендов за 2025 г. в размере 278 руб. на одну акцию. Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов, состоится 23 апреля 2026 г.
Уставный капитал компании разделен на 692 865 762 акций. Таким образом, на выплату финальных дивидендов могут быть направлены 192,6 млрд руб.
Ранее в прошлом году «Лукойл» выплатил дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 397 руб. на акцию. Всего на выплату были направлены 275,1 млн руб. Таким образом, итоговые дивиденды компании за 2025 г. могут составить 675 руб. на акцию, а суммарный объем выплат – 467,9 млрд руб. Общий объем дивидендных выплат «Лукойла» за 2024 г. составил около 731 млрд руб. (1055 руб. на акцию).
Снижение выручки и показателя EBITDA «Лукойла» в 2025 г. обусловлено ухудшением ценовой конъюнктуры, а именно – снижением рублевых цен на нефть, говорят руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин и аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По оценке Бахтина, они сократились на 25%. Причинами стали снижение мировых цен на сырье, увеличением дисконта в цене российской нефти Urals к стоимости нефти Brent и укреплением рубля, поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По мнению Кауфмана, еще одной причиной снижения финансовых показателей стала нестабильная работа НПЗ.
Чистый убыток вызван списанием активов, которые пока не выведены с баланса компании, но по стандартам МСФО отражены как прекращающаяся деятельность, отмечают эксперты. Списание коснулось не только зарубежных активов, но и активов в России, обращает внимание Кауфман. По расчетам аналитиков ФГ «Финам», прибыль «Лукойла» от продолжающейся деятельности, скорректированная на убыток от обесценения, составила 297 млрд руб.
Источником для выплаты дивидендов компании будут имеющиеся денежные средства на счетах, отмечает Бахтин. Выплата дивидендов «Лукойла» привязана не к чистой прибыли, а к свободному денежному потоку, напоминает Мильчакова. По оценке Кауфмана, размер возможных выплат соответствует 100% скорректированного свободного денежного потока компании за второе полугодие 2025 г.
В 2026 г. на фоне некоторого улучшения рыночной конъюнктуры выручка «Лукойла» может увеличиться на 10-15% до 4,16-4,35 трлн руб., а скорректированная прибыль на 30-40% до 386,1-415,8 млрд руб., прогнозирует Кауфман. По оценке Мильчаковой, выручка «Лукойла» в этом году составит 4,5-5 трлн руб. (+19-32% к уровню 2025 г.), а показатель EBITDA – 800 млрд – 1 трлн руб., то есть он может как снизиться на 10%, так и вырасти на 12%. По мнению Бахтина, показатель EBITDA «Лукойла»сохранится на уровне прошлого года.
Публикация отчетности существенно не отразилась на котировках акций «Лукойла» на Московской бирже. На 19:20 мск стоимость одной акции компании составляла 5777 руб., что на 0,2% меньше показателя на момент закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составляла 4 трлн руб.