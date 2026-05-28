США продлили лицензию на продажу активов «Лукойла» еще на месяц
США продлили до 27 июня действие генеральной лицензии, разрешающей переговоры и заключение предварительных соглашений по продаже зарубежных активов нефтедобывающей компании «Лукойл». Соответствующий документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Речь идет о генеральной лицензии №131F, которая разрешает операции, связанные с переговорами и заключением условных контрактов по продаже компании Lukoil International GmbH и связанных с ней структур. Согласно документу, разрешение распространяется на сделки, необходимые для продажи, передачи или отчуждения зарубежных активов компании, а также на операции по поддержанию или сворачиванию деятельности этих структур.
При этом исполнение любых соглашений остается возможным только после получения отдельного разрешения OFAC. В документе также указано, что лицензия не разрешает переводы средств на счета в России и не снимает блокировку с имущества, подпадающего под санкции.
Предыдущая лицензия действовала до 30 мая.
21 марта «Лукойл» опубликовал отчет по МСФО за 2025 г. Компания получила чистый убыток в размере 1,06 трлн руб. по сравнению с чистой прибылью в 848,5 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 15% до 3,8 трлн руб. Операционная прибыль снизилась вдвое и составила 526,6 млрд руб. Показатель EBITDA сократился 36% и достиг 892,1 млрд. Прибыль до налогообложения уменьшилась в пять раз до 219,3 млрд руб.
Компания получила чистый убыток после списания зарубежных активов из-за введения санкций против дочерней компании Lukoil International GmbH. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября 2025 г. объявило о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись «Лукойла» и шести его дочерних компаний.