США продлили лицензию на продажу активов «Лукойла» еще на месяц

Речь идет о генеральной лицензии №131F, которая разрешает операции, связанные с переговорами и заключением условных контрактов по продаже компании Lukoil International GmbH и связанных с ней структур. Согласно документу, разрешение распространяется на сделки, необходимые для продажи, передачи или отчуждения зарубежных активов компании, а также на операции по поддержанию или сворачиванию деятельности этих структур.