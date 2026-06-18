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Глава AmCham рассказал о переговорах по возвращению американского бизнеса в РФ

Ведомости

Переговоры о возвращении американских компаний в Россию уже ведутся. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

«Я знаю несколько компаний, которые готовы вернуться в Россию и возобновить свою работу при первой же возможности. Но важно, чтобы их возвращение было успешным. Потому что они смогут показать остальным, что все хорошо. И так поток возвращающихся увеличится», – сказал он. 

Эйджи отметил, что работа компаний не начнется сразу, поскольку необходимо подготовить ТЗ, документацию: «Мне известно, что уже идут переговоры по этому поводу». Он предположил, что перспективными для возвращения секторами являются дата-центры и ЦОДы – для них нужно дешевое электричество, IT-кадры, хороший климат, что уже есть в России.

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна сохранять открытость для возвращения западного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. По его словам, присутствие иностранных компаний способствует развитию конкурентной среды.

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