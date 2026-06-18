Глава AmCham рассказал о переговорах по возвращению американского бизнеса в РФ

«Я знаю несколько компаний, которые готовы вернуться в Россию и возобновить свою работу при первой же возможности. Но важно, чтобы их возвращение было успешным. Потому что они смогут показать остальным, что все хорошо. И так поток возвращающихся увеличится», – сказал он.