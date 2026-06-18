Глава AmCham рассказал о переговорах по возвращению американского бизнеса в РФ
Переговоры о возвращении американских компаний в Россию уже ведутся. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
«Я знаю несколько компаний, которые готовы вернуться в Россию и возобновить свою работу при первой же возможности. Но важно, чтобы их возвращение было успешным. Потому что они смогут показать остальным, что все хорошо. И так поток возвращающихся увеличится», – сказал он.
Эйджи отметил, что работа компаний не начнется сразу, поскольку необходимо подготовить ТЗ, документацию: «Мне известно, что уже идут переговоры по этому поводу». Он предположил, что перспективными для возвращения секторами являются дата-центры и ЦОДы – для них нужно дешевое электричество, IT-кадры, хороший климат, что уже есть в России.
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна сохранять открытость для возвращения западного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. По его словам, присутствие иностранных компаний способствует развитию конкурентной среды.