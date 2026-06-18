С февраля 2025 г. вместе с темой возможного посредничества США в урегулировании украинского кризиса в воздухе витают предположения о возможности и сроках возвращения в Россию американского бизнеса и в целом восстановления экономических связей между странами, которые были актуальны до февраля 2022 г. И многие эксперты допускали параллельную реализацию этих двух процессов: переговоров по украинскому урегулированию и по восстановлению двусторонних отношений, включая экономические связи. Но спустя полтора года ни на одном ни на другом направлении нет принципиальных изменений – в силу разных причин, включая американские внутри- и внешнеполитические вызовы, которые напрямую не всегда связаны с Россией и украинским кризисом. В нынешней ситуации основным ориентиром для американского бизнеса остается именно урегулирование конфликта, так как без него даже ослабление санкционного режима кажется маловероятным. И в таких условиях американские компании пока не готовы рисковать. Об этом и общих перспективах российско-американского экономического взаимодействия на полях Петербургского международного экономического форума «Ведомостям» рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.