«Американский бизнес ждет мирного соглашения и отмены санкций»Исполнительный директор AmCham рассказал «Ведомостям», как предприниматели оценивают переговорный процесс
- Когда снимут санкции
- Потенциал российского рынка
- Возможные инвестиции России в США
- Где труднее работать
- Как повлияла ситуация в Ормузском проливе
С февраля 2025 г. вместе с темой возможного посредничества США в урегулировании украинского кризиса в воздухе витают предположения о возможности и сроках возвращения в Россию американского бизнеса и в целом восстановления экономических связей между странами, которые были актуальны до февраля 2022 г. И многие эксперты допускали параллельную реализацию этих двух процессов: переговоров по украинскому урегулированию и по восстановлению двусторонних отношений, включая экономические связи. Но спустя полтора года ни на одном ни на другом направлении нет принципиальных изменений – в силу разных причин, включая американские внутри- и внешнеполитические вызовы, которые напрямую не всегда связаны с Россией и украинским кризисом. В нынешней ситуации основным ориентиром для американского бизнеса остается именно урегулирование конфликта, так как без него даже ослабление санкционного режима кажется маловероятным. И в таких условиях американские компании пока не готовы рисковать. Об этом и общих перспективах российско-американского экономического взаимодействия на полях Петербургского международного экономического форума «Ведомостям» рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
– Движется вперед. Медленно, но верно. Самая главная проблема в том, что до сих пор нет соглашения по урегулированию украинского конфликта. Из-за этого все пакеты американских санкций остаются в силе. Мы много раз пытались снять какие-то санкции. Но, несмотря на то что новая администрация, я думаю, хочет улучшить отношения с Россией, особенно с точки зрения бизнеса, торговли и экономики, продолжающийся конфликт не позволил добиться серьезного прорыва в отношениях.
– Есть разные санкции. Часть из них введены президентскими указами. Такие санкции можно снять хоть завтра. Например, введенный [экс-президентом США Джо] Байденом запрет на инвестиции. Мы думаем, что это абсолютно неправильное решение, особенно для американского бизнеса. Но также есть некоторые санкции, утвержденные конгрессом. Такие санкции будет сложнее снять. Когда конфликт закончится, президент [США Дональд] Трамп и его администрация намерены максимально ослабить санкционное давление на тех направлениях, где это юридически возможно сделать.
– Они делают это только через нас, через Американскую торговую палату. Это единственная организация, которая старается убедить американские власти снять некоторые санкции. Наша главная мишень – запрет на инвестиции. Из сфер нас интересуют косметика, гражданская авиация. Мы пытаемся убедить американское правительство в том, что санкции на этих направлениях могут быть ослаблены и, соответственно, сняты еще до завершения конфликта.
– Россия имеет огромный потенциал, который поможет нашим компаниям преодолеть многие современные вызовы. Это касается высоких цен и на энергоресурсы, и на удобрения. Россия – один из самых больших производителей удобрений. Эти и другие продукты можно запросто экспортировать в Америку. Кроме того, многие американские IT-компании следят за ситуацией, авиационные компании следят за ситуацией. Это те самые компании, которые здесь работали и им пришлось уйти. Они этого не хотели. Поэтому сейчас они ждут возможности возобновить свою работу здесь.
– Я думаю, будет и то и другое. Хотя главный американский подход в выстраивании экономических отношений в России основывался всегда на инвестициях. Наши компании вложили больше $100 млрд в российскую экономику в течение многих лет. Часть американских компаний осталась, работают прекрасно, успешно, имеют много заводов, десятки тысяч сотрудников. Первыми на очереди для новых вложений в российскую экономику, на мой взгляд, были бы энергетические компании. Другой важной сферой потенциального, в том числе инвестиционного, сотрудничества является космос. Я думаю, именно в этой сфере будет большой потенциал. Буквально триллионы долларов.
– В США? Конечно, я думаю, США это только радует. Я знаю, что раньше были проекты по алюминию, по удобрениям. Есть проекты, куда можно вложиться. Я не знаю, насколько россияне готовы это сделать, потому что они видят опасность санкций. Но в целом Трамп только радовался бы новым инвестициям из России.
– В каждой компании все по-своему. Я знаю несколько компаний, которые готовы вернуться в Россию и возобновить свою работу при первой же возможности. Но важно, чтобы их возвращение было успешным. Потому что они смогут показать остальным, что все хорошо. И так поток возвращающихся увеличится. Разумеется, работа не начнется сразу: нужно подготовить ТЗ, документацию. Мне известно, что уже идут переговоры по этому поводу.
Лично я думаю, что одна из перспективных областей – это дата-центры, ЦОДы. Для них нужно дешевое электричество, которое в России есть, хороший климат, т. е. нежаркий климат, в России это тоже есть. И кадры тут есть, которые понимают в IT. Все есть в России. Я думаю, вот это тоже будет очень перспективным. Но для этого сначала надо снять санкции. И работа пойдет.
– У нас отличные отношения там и там. Мы единственный, помимо [спецпредставителя президента РФ, главы Российского фонда прямых инвестиций] Кирилла Дмитриева, коммерческий мост между Россией и Америкой. При Байдене это было намного сложнее, а при президенте Трампе, слава богу, намного проще.
И мы знаем, что у нынешней администрации есть желание улучшить экономический диалог между Россией и Америкой, у трамповской администрации. Мы уже видим сегодня, что у нас два диалога: и культурный диалог, и коммерческий диалог. Надо общаться. Это самое главное. При Байдене вообще не было общения.
Сейчас мы движемся в правильную сторону. И у нас отличные отношения с российским правительством, активно работаем.
– Совпадают. Думаю, что ситуация в Ормузском проливе дополнительно убедила администрацию, что Россия и Америка – природные партнеры. Посмотрите, все, что есть в России, это все нужно Америке. И наоборот. У Америки есть технологии и продукция, которые Россия хотела бы покупать. И это, что называется, взаимозависимость. Сейчас, когда весь мир наблюдает последствия обострения на Ближнем Востоке, перспективы российско-американского взаимодействия выглядят более убедительно.
– Отличный вопрос! Мы тоже задаем его постоянно. И если вы помните, в Анкоридже – или даже до Анкориджа – было уже понимание, что можно начать хотя бы с дипломатических виз и открытия консульств. Мы будем советовать и в Вашингтоне, и в Москве, чтобы они как-то решили этот вопрос. Бизнес будет только рад. Будем ждать.