В ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против России
Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Не сегодня. Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», – приводит его слова «РИА Новости».
Боррель также отметил, что решение о переговорах с Россией Украина должна принимать самостоятельно, а долг ЕС – его поддержать, передает Reuters.
В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.
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