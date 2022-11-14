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Политика

В ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против России

Ведомости

Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Не сегодня. Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», – приводит его слова «РИА Новости».

Боррель также отметил, что решение о переговорах с Россией Украина должна принимать самостоятельно, а долг ЕС – его поддержать, передает Reuters.

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В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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