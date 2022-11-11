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Politico: в США опасаются отказа некоторых стран ЕС от санкций против России

Ведомости

В США растет обеспокоенность в связи с тем, что некоторые их союзники в Европе могут отказаться от политики санкционного давления на Россию из-за ухудшения экономической ситуации, пишет газета Politico.

Американские чиновники отмечают, что некоторые европейские страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся на санкции и обвиняют США в росте расходов из-за ограничений. Такие настроения в обществе могут заставить эти страны отказаться от поддержки антироссийских санкций. Любое же ослабление поддержки Киева даст новые рычаги влияния Кремлю, считают в Вашингтоне.

По данным источников издания, растущие опасения вызвали «шквал звонков» в администрацию президента США, в ходе которых обсуждались способы сохранить приверженность европейских лидеров стратегии Вашингтона. Один из высокопоставленных американских чиновников назвал ситуацию «пока стабильной».

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Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что американские чиновники в частном порядке просят украинские власти обозначить свою готовность к переговорам с Россией. По данным издания, они рассчитывают таким образом не усадить украинскую сторону за стол переговоров, а сохранить поддержку Украины странами, опасающимися последствий конфликта, если он затянется.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных