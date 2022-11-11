Politico: в США опасаются отказа некоторых стран ЕС от санкций против России

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.