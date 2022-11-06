Газета
Экономика

Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект и перспективы санкций против России

Ведомости

Защитная стратегия России сработала, несмотря на заморозку $300 млрд валютных резервов ЦБ, а западные санкции не привели к существенному сокращению бюджета, следует из статьи «Как санкции повлияли на Россию», которую подготовили эксперты европейского аналитического центра Bruegel и экономисты Института международных финансов (IIF). Содержание статьи приводит РБК.

Профицит платежного баланса РФ по итогам года приблизится к $240 млрд, указывают авторы статьи. Это стало возможным благодаря большой экспортной выручке, профицит превысит в два раза показатели прошлого года. Политика макроэкономической и финансовой стабильности, которую на Западе называют «Крепость Россия», по мнению экспертов, сработала: санкции в финансовом секторе не привели к финансовому кризису в РФ, а экономическая активность сократилась не так сильно, как ожидалось. 

Российская экономика может ощутить эффект санкций в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку эффекты ограничений будут нарастать, говорится в статье. Евросоюзу предстоит распространить санкции на российские компании, которых пока не коснулись ограничения, а также ввести меры в отношении поставок энергоносителей.

Ранее по теме: В правительстве готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

В Bruegel и IIF считают, что снижение поставок газа в Европу, которое инициировала Москва, «неизбежно приведет к сокращению объемов добычи и, следовательно, уменьшению бюджетных доходов». 

«Добровольный уход из России большого количества западных фирм, отвязывание ЕС от российских энергоносителей и неспособность России подыскать столь же качественных покупателей в других регионах мира нанесут серьезный ущерб российской экономике», — резюмируют экономисты. 

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. 

Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных