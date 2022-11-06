Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект и перспективы санкций против России

Профицит платежного баланса РФ по итогам года приблизится к $240 млрд, указывают авторы статьи. Это стало возможным благодаря большой экспортной выручке, профицит превысит в два раза показатели прошлого года. Политика макроэкономической и финансовой стабильности, которую на Западе называют «Крепость Россия», по мнению экспертов, сработала: санкции в финансовом секторе не привели к финансовому кризису в РФ, а экономическая активность сократилась не так сильно, как ожидалось.