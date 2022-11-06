Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект и перспективы санкций против России
Защитная стратегия России сработала, несмотря на заморозку $300 млрд валютных резервов ЦБ, а западные санкции не привели к существенному сокращению бюджета, следует из статьи «Как санкции повлияли на Россию», которую подготовили эксперты европейского аналитического центра Bruegel и экономисты Института международных финансов (IIF). Содержание статьи приводит РБК.
Профицит платежного баланса РФ по итогам года приблизится к $240 млрд, указывают авторы статьи. Это стало возможным благодаря большой экспортной выручке, профицит превысит в два раза показатели прошлого года. Политика макроэкономической и финансовой стабильности, которую на Западе называют «Крепость Россия», по мнению экспертов, сработала: санкции в финансовом секторе не привели к финансовому кризису в РФ, а экономическая активность сократилась не так сильно, как ожидалось.
Российская экономика может ощутить эффект санкций в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку эффекты ограничений будут нарастать, говорится в статье. Евросоюзу предстоит распространить санкции на российские компании, которых пока не коснулись ограничения, а также ввести меры в отношении поставок энергоносителей.
В Bruegel и IIF считают, что снижение поставок газа в Европу, которое инициировала Москва, «неизбежно приведет к сокращению объемов добычи и, следовательно, уменьшению бюджетных доходов».
«Добровольный уход из России большого количества западных фирм, отвязывание ЕС от российских энергоносителей и неспособность России подыскать столь же качественных покупателей в других регионах мира нанесут серьезный ущерб российской экономике», — резюмируют экономисты.
В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.