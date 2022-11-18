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Bloomberg: страны G7 объявят об уровне потолка цен на российскую нефть 23 ноября

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Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отмечают, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит предлагаемую цену в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября. Если послы ЕС поддержат предложение, план состоит в том, чтобы объявить ограничение в тот же вечер, но сроки остаются неопределенными.

Представители стран обсуждали установление предельного уровня цен на российскую нефть между $40 и $60 за баррель, однако предложение может быть и выше. «Цель ограничения — удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, и в то же время сократить доходы Москвы», — отметил один из источников.

Ценовой потолок ЕС для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» со странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония). Стороны обсуждают потолок на уровне $60 за баррель, сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. Позже агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения. Решения по поводу ограничению цены на газ из России пока нет.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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