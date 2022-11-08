ЕК предупредила европейские страны о невозможности ограничить цены на газ

По словам одного из собеседников, вместо этого Еврокомиссия предложила добровольный «механизм коррекции рынка», который, однако, встретил сопротивление со стороны стран, требующих введения потолка цен, чтобы не допустить их скачков. Уточняется, что из 27 государств эту идею поддерживают 15, в том числе Франция, Испания и Бельгия. При этом оба источника сообщили, что некоторые из 15 стран могут заблокировать решения, достигнутые в ходе саммита в конце октября, до тех пор, пока Еврокомиссия не представит четкого предложения по ограничению цен на энергоресурсы.