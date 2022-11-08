ЕК предупредила европейские страны о невозможности ограничить цены на газ
Еврокомиссия уведомила страны ЕС о невозможности установить потолок цен на газ в соответствии с теми требованиями, которые были предъявлены на саммите Евросоюза 20-21 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Уточняется, что заседание Еврокомиссии, на котором было сделано соответствующее заявление, прошло накануне, 7 ноября. По информации источников агентства, Еврокомиссия сочла невозможным введение ограничений цен на российский газ без влияния на долгосрочные контракты и безопасность поставок.
По словам одного из собеседников, вместо этого Еврокомиссия предложила добровольный «механизм коррекции рынка», который, однако, встретил сопротивление со стороны стран, требующих введения потолка цен, чтобы не допустить их скачков. Уточняется, что из 27 государств эту идею поддерживают 15, в том числе Франция, Испания и Бельгия. При этом оба источника сообщили, что некоторые из 15 стран могут заблокировать решения, достигнутые в ходе саммита в конце октября, до тех пор, пока Еврокомиссия не представит четкого предложения по ограничению цен на энергоресурсы.
В октябре в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» со странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония). Стороны обсуждают потолок на уровне $60 за баррель, сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. Позже агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях ввести потолок цен на российский газ. Но страны ЕС не смогли согласовать данный шаг. В том же месяце президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть.
Министры энергетики стран ЕС встретятся в Брюсселе 24 ноября, чтобы утвердить пакет экстренных антикризисных мер. Ожидается, что среди них будет создание динамического ценового коридора для биржевых цен на природный газ в странах ЕС, запуск механизма совместных закупок сжиженного природного газа на уровне до 15% от объема его потребления в Европе, а также меры по поддержке потребителей.
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