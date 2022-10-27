Bloomberg: США могут пересмотреть условия по предельной цене нефти из России

По информации агентства, механизм планируют ввести только ряд стран. Речь идет о странах G7 и Австралии. Южная Корея «в частном порядке» сообщила, что также собирается выполнить требования. Помимо этого, Вашингтон также планирует привлечь к введению предельной цены на российскую нефть Новую Зеландию и Норвегию, рассказали источники. По их словам, важные торговые партнеры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют. При этом США никогда не обсуждали с союзниками диапазон предельных цен, об этом сообщил высокопоставленный чиновник минфина США.