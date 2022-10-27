Bloomberg: США могут пересмотреть условия по предельной цене нефти из России
Власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Предполагается, что диапазон предельной цены может быть увеличен с предложенных ранее $60 за баррель.
По информации агентства, механизм планируют ввести только ряд стран. Речь идет о странах G7 и Австралии. Южная Корея «в частном порядке» сообщила, что также собирается выполнить требования. Помимо этого, Вашингтон также планирует привлечь к введению предельной цены на российскую нефть Новую Зеландию и Норвегию, рассказали источники. По их словам, важные торговые партнеры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют. При этом США никогда не обсуждали с союзниками диапазон предельных цен, об этом сообщил высокопоставленный чиновник минфина США.
Сдвиг в позиции США по вопросу ограничения цен на нефть из России произошел после того, как «Вашингтон потратил несколько месяцев, убеждая европейцев изменить санкции в отношении российской нефти».
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
13 октября в минфине США предложили установить предельную цену на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель. По словам главы минфина США Джанет Йеллен, это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи. Однако позже в Белом доме сообщили, что потолок цен на российскую нефть пока не определен.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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