Bloomberg: ЕС хочет, чтобы Британия и Швейцария присоединились к потолку цен на газ
Еврокомиссия (ЕК) считает, что потолок цен на газ станет эффективным инструментом, если к нему присоединятся страны, которые импортируют из Евросоюза электроэнергию, включая Великобританию и Швейцарию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным собеседника, ЕК выпустила такую рекомендацию в преддверии встречи министров энергетики ЕС, которая пройдет 25 октября в Люксембурге. В ЕС отметили, что в противном случае странам - членам содружества придется экспортировать электроэнергию по более высокой цене, чем на внутренних торгах, что противоречит международным соглашениям между партнерами.
На прошлой неделе Bloomberg писал, что ЕС не намерен ограничивать цены на газ немедленно. Дело в политических разногласиях внутри блока, а также в опасениях стран ЕС по поводу безопасности поставок, отмечало агентство.
21 октября министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать меры по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. Уточнялось, что было подготовлено «стратегическое руководство» по тому, как именно их нужно доработать. В частности, ЕК должна усовершенствовать предложение по временному ценовому коридору на газ, который поможет сдержать цены на топливо.
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно критиковал идею ввести ценовой потолок на российские энергоносители. В ходе ВЭФ он отметил, что данная инициатива является «чушью и бредом», и предупредил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы на невыгодных для себя условиях.
В то же время 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. Эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.
Во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть.
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