Bloomberg: ЕС хочет, чтобы Британия и Швейцария присоединились к потолку цен на газ

21 октября министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать меры по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. Уточнялось, что было подготовлено «стратегическое руководство» по тому, как именно их нужно доработать. В частности, ЕК должна усовершенствовать предложение по временному ценовому коридору на газ, который поможет сдержать цены на топливо.