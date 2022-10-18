Bloomberg: ЕС пока не будет ограничивать цену на газ
Евросоюз намерен воздержаться от немедленного введения потолка на газ из-за «политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок внутри блока», об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Уточняется также, что сегодня Еврокомиссия планирует представить ряд мер, которые позволят избежать резких скачков цен на энергоносители и использовать совместную покупательную способность стран ЕС при переговорах с мировыми поставщиками энергоресурсов.
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
При этом речь о том, чтобы ввести потолок цен на газ в рамках девятого пакета санкций, не идет, об этом писал ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. Уточняется, что страны ЕС не спешат вводить потолок цен только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. В начале сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК задумались ограничить цены на газ не только из РФ, но и из других стран, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ).
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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