Bloomberg: ЕС пока не будет ограничивать цену на газ

При этом речь о том, чтобы ввести потолок цен на газ в рамках девятого пакета санкций, не идет, об этом писал ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. Уточняется, что страны ЕС не спешат вводить потолок цен только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. В начале сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК задумались ограничить цены на газ не только из РФ, но и из других стран, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ).