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Сербия ввела запрет на экспорт природного газа до конца октября

Ведомости

Правительство Сербии приняло решение временно запретить экспорт природного газа до конца октября, чтобы не допустить дефицита энергоресурса на внутреннем рынке, об этом сообщила пресс-служба кабмина страны.

«Правительство приняло решение о временном запрете на экспорт и вывоз из страны природного газа, который будет действовать до 31 октября, чтобы обеспечить надежное снабжение внутреннего рынка и предотвратить ущерб для граждан и экономики», — говорится в сообщении правительства.

В пресс-службе уточнили, что дефицит газа может быть спровоцирован сбоем на мировом энергетическом рынке. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о попытках подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», по которой Сербия получает российский газ. Позже в Кремле сообщили об аресте диверсантов. После этого президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам усилить охрану газотранспортной системы страны.

Также на прошлой неделе польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об утечке на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются. Однако, по предварительным данным, признаков вмешательства третьих лиц обнаружено не было. Сейчас поставки нефти по поврежденному участку возобновились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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