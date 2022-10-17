Сербия ввела запрет на экспорт природного газа до конца октября

Также на прошлой неделе польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об утечке на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются. Однако, по предварительным данным, признаков вмешательства третьих лиц обнаружено не было. Сейчас поставки нефти по поврежденному участку возобновились.