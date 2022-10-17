Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1400 впервые с конца июня

Сейчас стоимость тысячи кубометров газа примерно в 2,6 раза ниже августовских максимумов, когда цены на энергоноситель превышали отметку в $3500. Цены на газ приступили к снижению в том числе на фоне досрочного заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на 90%. Изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 г. и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Достижение этой отметки глава регулятора Клаус Мюллер называл сложнодостижимым.