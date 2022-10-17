Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1400 впервые с конца июня
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 24 июня упали ниже $1400 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, ноябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 132,1 евро за МВт/ч, или около $1345 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.
Сейчас стоимость тысячи кубометров газа примерно в 2,6 раза ниже августовских максимумов, когда цены на энергоноситель превышали отметку в $3500. Цены на газ приступили к снижению в том числе на фоне досрочного заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на 90%. Изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 г. и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Достижение этой отметки глава регулятора Клаус Мюллер называл сложнодостижимым.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах ЕК завтра, 18 октября, ввести временный механизм ограничения цен на крупнейшей газовой бирже Евросоюза в Нидерландах (TTF) через динамическое ценообразование. Предполагается, что лидеры стран ЕС обсудят несколько мер по сдерживанию цен на энергоносители, в том числе и эту, на саммите в Брюсселе 20-21 октября.
«Это поможет избежать крайней волатильности и повышения цен, а также спекуляций, которые могут привести к затруднениям в поставках природного газа в некоторые государства-члены», — отмечается в проекте документа Еврокомиссии, с которым ознакомился Bloomberg.
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