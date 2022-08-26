Цены на газ в Европе превысили $3500 за 1000 куб. м

Многие страны запада столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти. Так, Франция перестала получать российский газ с 15 июня. Несмотря на это французские газовые хранилища на 24 августа оказались заполнены на 88%, рассказал BFMTV глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон. По данным Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) на 23 августа, газовые хранилища были заполнены на 80%. Средний показатель для всей Европы сейчас находится на уровне 70%. В начале августа в силу вступил план Еврокомиссии по добровольному сокращению потребления газа на 15% с некоторыми исключениями, благодаря чему страны Евросоюза будут более подготовлены к наступлению зимы в случае полного прекращения поставок российского газа.