Цены на газ в Европе превысили $3500 за 1000 куб. м
Биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу куб. м впервые с 8 марта, рост составил более 5%, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах составила 338,5 евро за МВт\ч, или $3518 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.
Рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта: тогда стоимость апрельского фьючерса в моменте находилась на уровне $3898 после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена через три дня, 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены. В самой компании прогнозировали, что цены на газ в Европе поднимутся выше $4000 за тысячу куб. м. этой зимой.
Многие страны запада столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти. Так, Франция перестала получать российский газ с 15 июня. Несмотря на это французские газовые хранилища на 24 августа оказались заполнены на 88%, рассказал BFMTV глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон. По данным Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) на 23 августа, газовые хранилища были заполнены на 80%. Средний показатель для всей Европы сейчас находится на уровне 70%. В начале августа в силу вступил план Еврокомиссии по добровольному сокращению потребления газа на 15% с некоторыми исключениями, благодаря чему страны Евросоюза будут более подготовлены к наступлению зимы в случае полного прекращения поставок российского газа.
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