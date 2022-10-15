Польский оператор сообщил о восстановлении работы трубопровода «Дружба»

Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер говорил, что причиной утечки могло стать случайное повреждение. Он добавил, что оснований считать случившееся саботажем нет. В то же время вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович допустила, что инцидент на «Дружбе» может быть продолжением диверсий на «Северных потоках». В минэкономики Германии заявили, что расследование причин утечки по-прежнему идет, и решили воздержаться от выводов.