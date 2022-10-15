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Бизнес

Польский оператор сообщил о восстановлении работы трубопровода «Дружба»

Ведомости

Прокачка сырой нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба» восстановлена, сообщил польский оператор трубопровода PERN на своем сайте. Об утечке на одной из двух ниток «Дружбы» стало известно в начале этой недели.

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — сообщили в компании.

Причины утечки выясняются. В компании добавили, что о случившейся на «Дружбе» утечке «немедленно уведомили» системы автоматизации, что позволило провести эффективные аварийно-спасательные работы и отремонтировать трубопровод.

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12 октября оператор трубопровода сообщил о выявленной утечке на одной из двух ниток «Дружбы», поврежденную нитку отключили. Утечку в 70 км от города Плоцк обнаружили вечером 11 октября. Позже в «Транснефти» уточнили, что Польша продолжает получать нефть по «Дружбе».

Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер говорил, что причиной утечки могло стать случайное повреждение. Он добавил, что оснований считать случившееся саботажем нет. В то же время вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович допустила, что инцидент на «Дружбе» может быть продолжением диверсий на «Северных потоках». В минэкономики Германии заявили, что расследование причин утечки по-прежнему идет, и решили воздержаться от выводов.

По словам вице-премьера России Александра Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена. Оператор «Дружбы» отметил, что технические службы также не выявили признаков вмешательства третьих лиц.

Затем Бергер сообщил, что разгерметизация нефтепровода «Дружба» произошла из-за появления трещины, информации, которая указывает на диверсию, нет, писал Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных