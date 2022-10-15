Польский оператор сообщил о восстановлении работы трубопровода «Дружба»
Прокачка сырой нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба» восстановлена, сообщил польский оператор трубопровода PERN на своем сайте. Об утечке на одной из двух ниток «Дружбы» стало известно в начале этой недели.
«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — сообщили в компании.
Причины утечки выясняются. В компании добавили, что о случившейся на «Дружбе» утечке «немедленно уведомили» системы автоматизации, что позволило провести эффективные аварийно-спасательные работы и отремонтировать трубопровод.
12 октября оператор трубопровода сообщил о выявленной утечке на одной из двух ниток «Дружбы», поврежденную нитку отключили. Утечку в 70 км от города Плоцк обнаружили вечером 11 октября. Позже в «Транснефти» уточнили, что Польша продолжает получать нефть по «Дружбе».
Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер говорил, что причиной утечки могло стать случайное повреждение. Он добавил, что оснований считать случившееся саботажем нет. В то же время вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович допустила, что инцидент на «Дружбе» может быть продолжением диверсий на «Северных потоках». В минэкономики Германии заявили, что расследование причин утечки по-прежнему идет, и решили воздержаться от выводов.
По словам вице-премьера России Александра Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена. Оператор «Дружбы» отметил, что технические службы также не выявили признаков вмешательства третьих лиц.
Затем Бергер сообщил, что разгерметизация нефтепровода «Дружба» произошла из-за появления трещины, информации, которая указывает на диверсию, нет, писал Reuters.