В Польше назвали трещину причиной утечки на нефтепроводе «Дружба»
Разгерметизация нефтепровода «Дружба» произошла из-за появления трещины, информации, которая указывает на диверсию, нет. Об этом Reuters сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.
«Все указывает на естественные причины, изношенность материала», — сказал он. Бергер уточнил, что причиной утечки стала «относительно большая» трещина на трубопроводе.
Чиновник вновь подчеркнул, что в настоящее время у властей Польши нет данных, которые указывали бы на диверсию на «Дружбе».
12 октября оператор трубопровода PERN сообщил о выявленной утечке на одной из двух ниток «Дружбы», поврежденную нитку отключили. Утечку в 70 км от города Плоцк обнаружили вечером 11 октября. По этой линии нефть поступает в Германию. Позже в «Транснефти» уточнили, что Польша продолжает получать нефть по «Дружбе».
В тот же день Бергер заявил, что причиной утечки могло стать случайное повреждение. Он добавил, что оснований считать случившееся саботажем нет. В то же время вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович допустила, что инцидент на «Дружбе» может быть продолжением диверсий на «Северных потоках». В минэкономики Германии заявили, что расследование причин утечки по-прежнему идет, и решили воздержаться от выводов.
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