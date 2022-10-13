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В Польше назвали трещину причиной утечки на нефтепроводе «Дружба»

Ведомости

Разгерметизация нефтепровода «Дружба» произошла из-за появления трещины, информации, которая указывает на диверсию, нет. Об этом Reuters сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.

«Все указывает на естественные причины, изношенность материала», — сказал он. Бергер уточнил, что причиной утечки стала «относительно большая» трещина на трубопроводе. 

Чиновник вновь подчеркнул, что в настоящее время у властей Польши нет данных, которые указывали бы на диверсию на «Дружбе». 

12 октября оператор трубопровода PERN сообщил о выявленной утечке на одной из двух ниток «Дружбы», поврежденную нитку отключили. Утечку в 70 км от города Плоцк обнаружили вечером 11 октября. По этой линии нефть поступает в Германию. Позже в «Транснефти» уточнили, что Польша продолжает получать нефть по «Дружбе». 

В тот же день Бергер заявил, что причиной утечки могло стать случайное повреждение. Он добавил, что оснований считать случившееся саботажем нет. В то же время вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович допустила, что инцидент на «Дружбе» может быть продолжением диверсий на «Северных потоках». В минэкономики Германии заявили, что расследование причин утечки по-прежнему идет, и решили воздержаться от выводов.

По словам вице-премьера России Александра Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена. Ранее сегодня оператор «Дружбы» отметил, что технические службы также не выявили признаков вмешательства третьих лиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных