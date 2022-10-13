Оператор «Дружбы» не выявил признаков вмешательства третьих лиц на месте утечки
Технические службы не обнаружили признаков вмешательства третьих лиц, из-за которого могла бы произойти утечка на польскому участке нефтепровода «Дружба», об этом сообщили в пресс-службе оператора трубопровода PERN.
«После удаления большей части загрязняющих веществ в районе поврежденного вчера нефтепровода технические службы PERN установили место утечки. Судя по первым выводам и способу деформации трубопровода, на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет», — сказано в сообщении.
В компании также отметили, что сейчас проводится детальный анализ произошедшего для выявления причины утечки и последующего ремонта трубопровода, чтобы в кратчайшие сроки возобновить транспортировку сырья.
Накануне, 12 октября, польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об утечке на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.
Однако среди политиков начали расходиться разные заявления о причине утечки газа, в том числе и связанные с саботажем. В частности, по мнению вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, сообщения об утечке на одной из ниток нефтепровода «Дружба» выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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