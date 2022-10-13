Оператор «Дружбы» не выявил признаков вмешательства третьих лиц на месте утечки

Однако среди политиков начали расходиться разные заявления о причине утечки газа, в том числе и связанные с саботажем. В частности, по мнению вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, сообщения об утечке на одной из ниток нефтепровода «Дружба» выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».