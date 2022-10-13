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Оператор «Дружбы» не выявил признаков вмешательства третьих лиц на месте утечки

Ведомости

Технические службы не обнаружили признаков вмешательства третьих лиц, из-за которого могла бы произойти утечка на польскому участке нефтепровода «Дружба», об этом сообщили в пресс-службе оператора трубопровода PERN.

«После удаления большей части загрязняющих веществ в районе поврежденного вчера нефтепровода технические службы PERN установили место утечки. Судя по первым выводам и способу деформации трубопровода, на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет», — сказано в сообщении.

В компании также отметили, что сейчас проводится детальный анализ произошедшего для выявления причины утечки и последующего ремонта трубопровода, чтобы в кратчайшие сроки возобновить транспортировку сырья.

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Накануне, 12 октября, польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об утечке на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.

По словам вице-премьера России Александра Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена. Польский глава энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки случайное повреждение, оснований считать случившееся саботажем нет.

Однако среди политиков начали расходиться разные заявления о причине утечки газа, в том числе и связанные с саботажем. В частности, по мнению вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, сообщения об утечке на одной из ниток нефтепровода «Дружба» выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных