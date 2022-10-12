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Новак сообщил об устранении технической неисправности на «Дружбе»

Ведомости

На северной ветке нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в Польшу, Германию и Прибалтику, была технологическая неисправность, сейчас она устранена, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя». 

«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена», — сказал он (цит. по ТАСС). При этом Новак также воздержался от заключений, могла ли на польском участке «Дружбы» произойти диверсия. 

Сегодня польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил о том, что накануне, 11 октября, на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Германию, зафиксирована утечка. При этом вторая, «южная», линия нефтепровода, по которой поставки идут в Чехию, Венгрию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.

После этого среди политиков начали звучать разные заявления о причине утечки нефти. В частности, по мнению вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, сообщения об утечке на одной из ниток нефтепровода «Дружба» выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Польский глава энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки случайное повреждение, оснований считать случившееся саботажем нет. В Германии не стали давать оценку произошедшему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных