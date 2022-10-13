«Транснефть» сообщила о стабильных поставках по «Дружбе» несмотря на утечку
«Транснефть» сохраняет плановые объемы прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» по территории Польши, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
«У нас идет планово в Польшу», — сказал он (цитата по ТАСС).
12 октября польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об утечке на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.
По словам вице-премьера России Александра Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена. Польский глава энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки случайное повреждение, оснований считать случившееся саботажем нет.
В пресс-службе оператора трубопровода PERN ранее сегодня сообщили, что технические службы не обнаружили признаков вмешательства третьих лиц, из-за которого могла бы произойти утечка на польскому участке нефтепровода.
В компании также отметили, что сейчас проводится детальный анализ произошедшего для выявления причины утечки и последующего ремонта трубопровода, чтобы в кратчайшие сроки возобновить транспортировку сырья.
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