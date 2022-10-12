Россия остановит поставки энергоресурсов странам, которые введут потолок цен
Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Скажу одно: Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что Россия является надежным партнером и «всегда выполняет свои обязательства». Этим РФ «кардинально отличается» от стран Запада, которые, добавил Путин, «цинично отказались выполнять» контракты, заключенные ранее с российскими компаниями.
Российский президент и до этого предупреждал западные страны, что Россия не станет поставлять в Европу энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. В ходе ВЭФа Путин заявил, что идея введения ценового потолка на газ является «чушью и бредом».
Тем не менее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
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