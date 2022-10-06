Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против РоссииУтверждены потолок цен на российскую нефть и другие ограничения
Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть, сообщает Еврокомиссия.
В пресс-службе ЕК уточнили, что мера по установлению потолка стоимости на российскую нефть, который вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов, была разработана в «тесной координации» со странами G7. «Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок», – считают в ЕК. Там отметили, что запрет на транспортировку российской нефти по морю также остается в силе, а введение потолка на цену позволит осуществлять ее транспортировку при условии, что стоимость будет ниже установленного предела.
«Таким образом, это также поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергию в то время, когда высокие затраты, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную озабоченность у всех европейцев», – говорится в сообщении комиссии.
7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным. «Те, кто нам что-то навязывают [потолок цен на энергоресурсы], не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост», – заявил Путин. В ходе выступления он также назвал идею ограничить цены на российские энергоресурсы административными методами «абсолютно тупым решением», от которого пострадают те, кто его попытается реализовать.
Также в рамках восьмого пакета санкций будет ограничен импорт почти на 7 млрд евро – запрет затронет готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. В рамках восьмого пакета гражданам Евросоюза запрещено занимать должности в руководстве некоторых государственных организаций, также запрещены все операции с Российским морским регистром судоходства. Под запрет попали оказание финансовых услуг, IT-консультации и другие бизнес-услуги, и криптоактивы – если ранее допускались кошельки с суммой до 10 000 евро, то теперь они запрещены независимо от суммы.
Экспорт будет ограничен в части угля, электронных компонентов, использующихся в российском оружии, техизделий для авиационной отрасли, некоторых химических веществ и др. Санкции будут введены в отношении некоторых юридических и физических лиц, в том числе в отношении тех, кто причастен к проведению референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, а также причастных к оборонной промышленности.
«Ограничительные меры ЕС направлены против ключевых лиц, принимающих решения, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины», – сказано в заявлении Еврокомиссии.
Будет расширена география санкций: ограничения будут касаться и тех территорий, которые неподконтрольны Украине.
По подсчетам аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России), санкционная политика и стремление ЕС отказаться от российских энергоресурсов могут стоить Европе до 1,6 трлн евро в 2023 г. Авторы исследования считают, что основным негативным эффектом является возможная потеря конкурентоспособности и последующее закрытие ряда наиболее энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей в целом – в частности, наиболее зависимыми от цен на энергоресурсы являются металлургия (доля газа и электроэнергии в валовой добавленной стоимости составляет 23%) и целлюлозно-бумажная промышленность (14%). В зависимости от сценария развития событий предприятия этих отраслей будут вынуждены сократить производство на 10–60% от уровня 2021 г.
Страны — члены Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России накануне, 5 октября. Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, но введение новых санкций против задерживалось в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции, сообщало Politico.
Ограничение цен на российскую нефть страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) обсуждали с весны – в июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что потолок может быть установлен на уровне $40-60/барр. 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.