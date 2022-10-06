Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России

7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным. «Те, кто нам что-то навязывают [потолок цен на энергоресурсы], не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост», – заявил Путин. В ходе выступления он также назвал идею ограничить цены на российские энергоресурсы административными методами «абсолютно тупым решением», от которого пострадают те, кто его попытается реализовать.