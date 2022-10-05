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Политика

Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Ведомости

Страны — члены Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, передает информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское представительство в ЕС.

«Частью восьмого пакета санкций является соглашение о введении предельных цен на российскую нефть. ЕС также продлит запрет на экспорт определенных стратегических технологий в Россию, а также импорт российской продукции», — говорится в сообщении.

Помимо этого в санкционный список ЕС попадет еще больше россиян. Новые санкции также предусматривают запрет на оказание IT и юридических услуг российским организациям. Ожидается, что новые ограничения вступят в силу на этой неделе после их официального письменного одобрения государствами-членами.

Ранее Politico отмечало, что введение новых санкций против России задерживается в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции. Так как их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти, страны были серьезно обеспокоены ограничениями. Как пишет газета, в проекте санкционного пакета предусмотрено несколько уступок для них.

Накануне портал Euractiv со ссылкой на источники писал, что Греция и Кипр в итоге согласились с предложением Еврокомиссии, против теперь выступает только Мальта. В соответствии с внесенными изменениями в новый пакет ограничений ЕС введет запрет на перевозку российской нефти, но только для той нефти, цена которой не будет превышать уровень, установленный странами группы семи (G7).

Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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