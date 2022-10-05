Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Страны — члены Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, передает информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское представительство в ЕС.
«Частью восьмого пакета санкций является соглашение о введении предельных цен на российскую нефть. ЕС также продлит запрет на экспорт определенных стратегических технологий в Россию, а также импорт российской продукции», — говорится в сообщении.
Помимо этого в санкционный список ЕС попадет еще больше россиян. Новые санкции также предусматривают запрет на оказание IT и юридических услуг российским организациям. Ожидается, что новые ограничения вступят в силу на этой неделе после их официального письменного одобрения государствами-членами.
Ранее Politico отмечало, что введение новых санкций против России задерживается в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции. Так как их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти, страны были серьезно обеспокоены ограничениями. Как пишет газета, в проекте санкционного пакета предусмотрено несколько уступок для них.
Накануне портал Euractiv со ссылкой на источники писал, что Греция и Кипр в итоге согласились с предложением Еврокомиссии, против теперь выступает только Мальта. В соответствии с внесенными изменениями в новый пакет ограничений ЕС введет запрет на перевозку российской нефти, но только для той нефти, цена которой не будет превышать уровень, установленный странами группы семи (G7).
Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики.
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