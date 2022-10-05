Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Накануне портал Euractiv со ссылкой на источники писал, что Греция и Кипр в итоге согласились с предложением Еврокомиссии, против теперь выступает только Мальта. В соответствии с внесенными изменениями в новый пакет ограничений ЕС введет запрет на перевозку российской нефти, но только для той нефти, цена которой не будет превышать уровень, установленный странами группы семи (G7).