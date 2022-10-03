Politico: введение новых санкций ЕС против России может затянуться
Введение новых санкций Евросоюзом против России может быть отложено из-за отсутствия поддержки со стороны нескольких стран содружества. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Как отмечает издание, Венгрия, Кипр, Греция и Мальта не одобряют введение ценового потолка на российскую нефть — основное ограничение нового санкционного пакета в отношении России.
В частности, Будапешт настаивает на особых условиях. Венгрия просит разрешения реэкспортировать в соседние страны ЕС российскую нефть, которую страна продолжает получать из-за исключения из прошлого пакета санкций. Однако в Еврокомиссии (ЕК) считают, что в таком случае Венгрия получит «несправедливое преимущество».
Говоря о Кипре, Мальте и Греции, газета отмечает, что их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти. В связи с этим страны беспокоятся, что введение потолка цен на нефть из России приведет к тому, что освободившуюся долю рынка заберут себе Турция, Индия и Индонезия.
Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Одна из ключевых санкций — ограничение цен на российскую нефть. Ранее страны содружества уже одобрили шестой пакет санкций, в который вошло эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем.
По данным Bloomberg, к концу сентября ЕС решил отложить введение потолка цен на нефть из России. Собеседники агентства указывали на несогласие с инициативой Кипра и Венгрии. Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики.
При этом президент России Владимир Путин сказал, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. Идею введения ценового потолка он назвал «чушью и бредом».
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