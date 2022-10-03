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Politico: введение новых санкций ЕС против России может затянуться

Ведомости

Введение новых санкций Евросоюзом против России может быть отложено из-за отсутствия поддержки со стороны нескольких стран содружества. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как отмечает издание, Венгрия, Кипр, Греция и Мальта не одобряют введение ценового потолка на российскую нефть — основное ограничение нового санкционного пакета в отношении России.

В частности, Будапешт настаивает на особых условиях. Венгрия просит разрешения реэкспортировать в соседние страны ЕС российскую нефть, которую страна продолжает получать из-за исключения из прошлого пакета санкций. Однако в Еврокомиссии (ЕК) считают, что в таком случае Венгрия получит «несправедливое преимущество».

Говоря о Кипре, Мальте и Греции, газета отмечает, что их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти. В связи с этим страны беспокоятся, что введение потолка цен на нефть из России приведет к тому, что освободившуюся долю рынка заберут себе Турция, Индия и Индонезия.

Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Одна из ключевых санкций — ограничение цен на российскую нефть. Ранее страны содружества уже одобрили шестой пакет санкций, в который вошло эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем.

По данным Bloomberg, к концу сентября ЕС решил отложить введение потолка цен на нефть из России. Собеседники агентства указывали на несогласие с инициативой Кипра и Венгрии. Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики.

При этом президент России Владимир Путин сказал, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. Идею введения ценового потолка он назвал «чушью и бредом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных