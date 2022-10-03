Politico: введение новых санкций ЕС против России может затянуться

Говоря о Кипре, Мальте и Греции, газета отмечает, что их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти. В связи с этим страны беспокоятся, что введение потолка цен на нефть из России приведет к тому, что освободившуюся долю рынка заберут себе Турция, Индия и Индонезия.