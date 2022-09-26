Bloomberg: ЕС отложит решение по введению потолка цен на российскую нефть
Евросоюз отложит принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть в связи с разногласиями между странами, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничении добычи нефти. Санкции в ЕС требуют единогласия, дающего каждой стране эффективное право вето.
Агентство отмечает, что Еврокомиссия встретилась с государствами-членами в минувшие выходные, чтобы попытаться найти компромисс по пакету будущих ограничительных мер. «Страны могут настаивать на заключении предварительной сделки в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Праге 6 октября», — отмечает источник.
В начале марта США и Великобритания ввели полный запрет на поставки нефти из России, в связи с чем Москва начала переориентировать топливо на азиатские рынки. В начале июня страны – члены ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г.
2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.
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