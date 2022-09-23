Цена на нефть упала до минимума с января на фоне усиления рисков глобальной рецессии

При этом Лукичева допускает, что цены могут снизиться до $70-80 за барр. Но к концу года стоимость нефти может снова повыситься выше $90 за баррель под влиянием возможных перебоев в поставках. Кожухова не исключает, что цена может рухнуть до $70 за барр., а при более негативных сценариях – вернуться в район $50 за барр., минимуму с января 2021 г. Для разворота на нефтяном рынке, по ее мнению, понадобится изменение значимых фундаментальных факторов, например, возвращение ОПЕК+ к стратегии сокращения нефтедобычи или улучшение перспектив глобальной экономики, а фактор нефтяного эмбарго в отношении российской нефти актуализируется лишь в декабре. По мнению Потавина, тема эмбарго на российскую нефть проявит себя уже в октябре, а пока она не включена в рыночные цены.