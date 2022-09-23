Цена на нефть упала до минимума с января на фоне усиления рисков глобальной рецессии

Цена на нефть упала до минимума с января на фоне усиления рисков глобальной рецессииВернуться к $100 за баррель котировки Brent могут в IV квартале
Цена на нефть марки Brent снизилась до минимума с января 2022 г., свидетельствуют данные биржи ICE.
По данным биржи, ноябрьские фьючерсы Brent 23 сентября дешевели на 5% до $85,5 за барр. В последний раз такая цена фиксировалась 25 января 2022 г. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 6% до $78,2 за барр., что также является минимальным значением с января этого года. К 18:11 мск стоимость нефти несколько восстановилась: Brent – до $86,2 за барр., WTI – до $78,8 за барр.
Нефтяные котировки активно снижаются с конца августа, когда цена Brent превышала $102 за барр.
Аналитики связывают текущее падение цены на нефть с ужесточением денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, в особенности ФРС США. Это повышает риски рецессии в мировой экономике и, как следствие, приводит к снижению спроса на нефть.
Аналитик «Финама» Александр Потавин отмечает, что падение цены на нефть происходит уже четыре месяца подряд: с летних максимумов в $125 за барр. котировки опустились уже на 30%. Эксперт напоминает, что на этой неделе, помимо ФРС, ключевые ставки ощутимо повысили центральные банки Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Индонезии, Филиппин, Гонконга, ЮАР и Тайваня.
Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева отмечает, что регуляторы ведущих стран в своих прогнозах объявили о наступлении рецессии. «Синхронное повышение стоимости кредитных ресурсов создает угрозу наступления рецессии в экономике, а значит, и снижения спроса на нефть», – отмечает Потавин.
Наиболее болезненным стало увеличение процентной ставки ФРС сразу на 75 базисных пунктов и обещание регулятора продолжить цикл ужесточения политики в текущем и следующем годах для борьбы с инфляцией, говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее словам, на этом фоне доллар подскочил до более чем 20-летних пиков, оказывая дополнительное давление на котировки сырьевых товаров. «При этом рецессия, если она будет глубокой, априори приведет к снижению потребления, а это окажет влияние на фундаментальное состояние рынка», – указывает Лукичева.
По мнению Потавина, при такой динамике цен ОПЕК+ в начале октября почти наверняка снизит объемы своей добычи, мотивируя это сокращением реального спроса на сырье. Он напоминает, что в августе страны ОПЕК+ снизили производство нефти на 50 000 барр./сутки по сравнению с уровнем июля до 38,73 млн барр./сутки, то есть отставание от плана добычи составило 3,37 млн барр./сутки.
Лукичева также считает, что в случае продолжительного падения цен ОПЕК+ может скорректировать программу производства. Она отмечает, что инициатива G7 по потолку цен на российскую нефть сейчас сталкивается с трудностями в достижении договоренностей и реализации. По ее мнению, цена на нефть может возвратиться к уровню $100 за барр. в том случае, если рынок вернется в состояние дефицита из-за падения добычи странами ОПЕК и независимыми производителями, например США. «Вторым вариантом развития событий, который может способствовать восстановлению цен, будет остановка ужесточения политики ФРС США или возврат к ее смягчению», – отмечает она.
При этом Лукичева допускает, что цены могут снизиться до $70-80 за барр. Но к концу года стоимость нефти может снова повыситься выше $90 за баррель под влиянием возможных перебоев в поставках. Кожухова не исключает, что цена может рухнуть до $70 за барр., а при более негативных сценариях – вернуться в район $50 за барр., минимуму с января 2021 г. Для разворота на нефтяном рынке, по ее мнению, понадобится изменение значимых фундаментальных факторов, например, возвращение ОПЕК+ к стратегии сокращения нефтедобычи или улучшение перспектив глобальной экономики, а фактор нефтяного эмбарго в отношении российской нефти актуализируется лишь в декабре. По мнению Потавина, тема эмбарго на российскую нефть проявит себя уже в октябре, а пока она не включена в рыночные цены.
Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков отмечает, что, по оценкам ряда ведущих американских банков, нефть должна восстановиться в IV квартале по причине низких запасов и устойчивого спроса. «Это может помочь восстановлению цены, несмотря на растущие опасения глобальной рецессии», – отмечает он. Эксперт добавляет, что, например, JPMorgan прогнозирует стоимость Brent в течение последних трех месяцев 2022 г. на уровне $101 за барр.
Потавин указывает, что из-за введения лимита цен на нефть Россия на какое-то время может просто отказаться от экспорта нефти по навязанным низким ценам, даже в ущерб собственным доходам. В этом случае на мировом рынке нефти может случиться взрывной рост цен – котировки Brent могут взлететь в конце года до $120 за барр.
2 сентября страны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) и Евросоюза (ЕС) заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть. Предполагается, что лимит цен на российскую нефть будет установлен к 5 декабря.
Страны ЕС введение потолка цен на нефть из России пока не согласовали. По данным Bloomberg, они намерены согласовать введение ограничения стоимости российской нефти в течение нескольких недель. ЕС может включить эту меру в восьмой санкционный пакет, писал Financial Times.
Президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что решение G7 приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он отмечал, что российские компании не будут поставлять нефть и другие энергоресурсы на навязанных и невыгодных для себя условиях.
На этом фоне аналитики прогнозируют рост стоимости нефти на мировом рынке до $130–150 за барр. («Ведомости» писали об этом 19 сентября). А эксперты JPMorgan и вовсе допускали рост котировок до $380 за барр. Одновременно с решением о лимите цен на российскую нефть страны G7 призвали нефтедобывающие государства увеличить добычу. Но страны ОПЕК+, напротив, в начале сентября приняли решение впервые с 2020 г. снизить квоту на добычу нефти в октябре 2022 г. на 100 000 барр. в сутки. Тем самым страны ОПЕК+ вернутся к уровню добычи, установленному на август 2022 г.