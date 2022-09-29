В Венгрии пообещали блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики

В начале недели агентство Bloomberg писало об ускорении процесса введения ценового потолка на российскую нефть в ЕС. В то же время издание сомневалось в успехе затеи, поскольку не все страны были готовы поддержать это решение. Позже Bloomberg сообщило, что из-за разногласия стран в ЕС решили отложить принятие этой ограничительной меры.