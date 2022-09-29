В Венгрии пообещали блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики
Венгрия изучит предложенные антироссийские санкции в восьмом пакете, однако выступит против любых новых энергетических ограничений. Такое заявление сделал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
«Венгрия уже многое сделала для поддержания европейского единства. Но если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать», — подчеркнул Гуйяш (цитата по Reuters).
Он также отметил, что в настоящее время Венгрия ждет окончательного списка санкций, которые войдут в восьмой пакет, для их обсуждения.
Согласно действующему в ЕС принципу единогласия, решение не может быть одобрено, если хотя бы одна страна содружества проголосовала против него. В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС следует отказаться от этого правила. По его словам, решения должны приниматься большинством голосов.
Накануне, 28 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции, которые, по ее словам, лишат Россию дополнительных доходов на сумму 7 млрд евро. Восьмой пакет санкций в том числе должен оформить правовую основу для введения потолка цен на нефть из России, уточнила глава ЕК.
Новые санкции против России ЕС решил ввести на фоне проведения референдумов по вопросу о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Ранее венгерские власти не раз указывали на губительный характер санкций для ЕС и подчеркивали, что не собираются поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени». По его мнению, такие меры оказались неэффективными.
В начале недели агентство Bloomberg писало об ускорении процесса введения ценового потолка на российскую нефть в ЕС. В то же время издание сомневалось в успехе затеи, поскольку не все страны были готовы поддержать это решение. Позже Bloomberg сообщило, что из-за разногласия стран в ЕС решили отложить принятие этой ограничительной меры.
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