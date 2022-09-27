Орбан призвал ЕС обсудить с США вопрос продолжения санкций против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз обсудить с США вопрос необходимости продолжения антироссийских санкций, следует из его сообщения в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Европейские предприятия не могут позволить себе цены на энергоносители в условиях санкций или могут позволить их себе с большим трудом. Мы ждем ответа, вся Европа ждет ответа из Брюсселя на вопрос, как долго мы собираемся это продолжать», — написал он.
По словам главы венгерского правительства, санкции сделали жителей Европы беднее, не поставив Россию на колени. «Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя играть в азартные игры с судьбами целых национальных экономик и миллионов людей», — заключил он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Евросоюз должен прекратить обсуждение нового пакета санкций в отношении России, поскольку он обострит энергетический кризис в Европе.
Заявления Орбана и Сийярто не единичные со стороны Венгрии в отношении санкционной политики Евросоюза. В начале сентября Сийярто сообщил, что задал вопрос в ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе о необходимости сохранения санкционного давления на Россию ввиду его неэффективности, однако он остался без ответа.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
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