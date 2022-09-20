Газета
Политика

В МИД Венгрии призвали прекратить разговоры о новом пакете санкций

Ведомости

Евросоюз должен прекратить обсуждение нового пакета санкций в отношении России, поскольку он обострит энергетический кризис в Европе, с таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», — отметил он (цит. по ТАСС).

Это не первое заявление со стороны Венгрии в отношении санкционной политики Евросоюза. В начале сентября Сийярто сообщил, что задал вопрос в ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе о необходимости сохранения санкционного давления на Россию ввиду его неэффективности, однако он остался без ответа. Сийярто уточнил, что санкции оказались «провальными», поскольку конфликт на Украине продолжается, а ограничения в отношении России «катастрофически ослабили» Европу.

Ранее представитель венгерского МИДа Тамаш Менцер рассказал о возможности пересмотра санкций в отношении России со стороны Евросоюза, когда наступят холода. По его словам, действия ЕС привели к скачку цен на энергоносители и их нехватке в Европе. Менцер также добавил, что с негативным последствием санкций сталкиваются все больше жителей ЕС.

С аналогичной критикой европейских санкций в отношении России выступал и премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, ограничения привели к опасной ситуации, которая «может поставить Европу на колени».

Ранее по теме: В Венгрии призвали ЕС не вводить санкции против России в области ядерной энергетики

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных