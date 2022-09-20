В МИД Венгрии призвали прекратить разговоры о новом пакете санкций
Евросоюз должен прекратить обсуждение нового пакета санкций в отношении России, поскольку он обострит энергетический кризис в Европе, с таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», — отметил он (цит. по ТАСС).
Это не первое заявление со стороны Венгрии в отношении санкционной политики Евросоюза. В начале сентября Сийярто сообщил, что задал вопрос в ходе встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе о необходимости сохранения санкционного давления на Россию ввиду его неэффективности, однако он остался без ответа. Сийярто уточнил, что санкции оказались «провальными», поскольку конфликт на Украине продолжается, а ограничения в отношении России «катастрофически ослабили» Европу.
Ранее представитель венгерского МИДа Тамаш Менцер рассказал о возможности пересмотра санкций в отношении России со стороны Евросоюза, когда наступят холода. По его словам, действия ЕС привели к скачку цен на энергоносители и их нехватке в Европе. Менцер также добавил, что с негативным последствием санкций сталкиваются все больше жителей ЕС.
С аналогичной критикой европейских санкций в отношении России выступал и премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, ограничения привели к опасной ситуации, которая «может поставить Европу на колени».
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
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