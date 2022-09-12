В Венгрии призвали ЕС не вводить санкции против России в области ядерной энергетики

Венгрия призвала Еврокомиссию (ЕК) и все институты Евросоюза (ЕС) дать гарантии, что ядерная энергетика не будет затронута санкциями против России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом международного конгресса по ядерной энергетике в Центральной и Восточной Европе, который проходит в Праге.