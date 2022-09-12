В Венгрии призвали ЕС не вводить санкции против России в области ядерной энергетики
Венгрия призвала Еврокомиссию (ЕК) и все институты Евросоюза (ЕС) дать гарантии, что ядерная энергетика не будет затронута санкциями против России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом международного конгресса по ядерной энергетике в Центральной и Восточной Европе, который проходит в Праге.
Министр напомнил, что еще при введении первого пакета санкций в отношении России страны ЕС договорились, что ограничения не затронут ядерную энергетику.
«Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские институты, все национальные власти и все банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение», — цитирует Сийярто ТАСС.
На прошлой неделе Сийярто сообщил, что Венгрия поставила перед властями ЕС вопрос о снятии санкций с России. В частности, министр поинтересовался у еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, как долго будет продолжаться санкционное давление на РФ.
Венгерские власти неоднократно высказывали недовольство из-за негативных последний от антироссийских санкций. Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе. Ранее он также заявлял, что попросит Европу прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта.
Кроме того, по мнению министра, конфликт на Украине обернулся «катастрофическим ослаблением» ЕС. В августе он подчеркивал, что Венгрия не поддерживает дальнейшее ужесточение санкций против РФ в области энергетики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о неэффективности санкций против РФ. Он отметил, что западные страны ввели более 11 000 ограничительных мер, но в итоге действия ЕС вызвали инфляцию и дефицит энергоносителей, что может «поставить Европу на колени».
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