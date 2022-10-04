Euractiv: Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на нефть из России

По данным портала, страны ЕС планируют внести изменения в готовящийся пакет санкций. В соответствии с ними будет введен запрет на перевозку российской нефти, но только для той нефти, цена которой не будет превышать уровень, установленный странами группы семи (G7). Греция и Кипр согласились с предложением, против теперь выступает только Мальта.