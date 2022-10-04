Euractiv: Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на нефть из России
Греция и Кипр, ранее выступавшие против введения потолка цен на российскую нефть, согласились с данными предложением Еврокомиссии, которое планируется ввести в рамках нового пакета антироссийских санкций, передает портал Euractiv со ссылкой на источники.
По данным портала, страны ЕС планируют внести изменения в готовящийся пакет санкций. В соответствии с ними будет введен запрет на перевозку российской нефти, но только для той нефти, цена которой не будет превышать уровень, установленный странами группы семи (G7). Греция и Кипр согласились с предложением, против теперь выступает только Мальта.
Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ранее написало, что введение новых санкций Евросоюзом против России из-за прошедших референдумов может быть отложено из-за отсутствия поддержки со стороны нескольких стран содружества. Венгрия, Кипр, Греция и Мальта не одобряют введение ценового потолка на российскую нефть — основное ограничение нового санкционного пакета в отношении России.
Говоря о Кипре, Мальте и Греции, газета отмечает, что их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти. В связи с этим страны беспокоятся, что введение потолка цен на нефть из России приведет к тому, что освободившуюся долю рынка заберут себе Турция, Индия и Индонезия.
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