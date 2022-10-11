ТАСС: в ЕС обсуждают девятый пакет санкций против России

В то же время источники Bloomberg отмечали, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. В ходе ВЭФ президент России Владимир Путин сказал, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. Идею введения ценового потолка он назвал «чушью и бредом».