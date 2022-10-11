ТАСС: в ЕС обсуждают девятый пакет санкций против России
Страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций против РФ после нанесения Россией ракетных ударов по инфраструктурным объектам на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
«Уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речи о введении потолка цен на российский газ в рамках нового пакета пока что не идет.
Ранее министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать ограничение цен на российский газ. По информации Reuters, от ЕК ждут предложения, которое снизит цены на импортируемый газ и при этом не скажется негативно на поставках энергоносителя в ЕС.
В то же время источники Bloomberg отмечали, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. В ходе ВЭФ президент России Владимир Путин сказал, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. Идею введения ценового потолка он назвал «чушью и бредом».
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября. Новые санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. В ЕК уточнили, что эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.
Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.
Санкции коснулись и криптоактивов. Ранее кошельки россиян ограничивались суммой 10 000 евро, однако теперь они запрещены независимо от суммы. Также под запрет попали оказание финансовых услуг, IT-консультации и другие бизнес-услуги.
Кроме того, персональные санкции ввели в отношении 30 физических и семи юридических лиц России. Ограничения затронули главу ЦИК Эллу Памфилову, первого замминистра обороны Руслана Цаликова, философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова и др.
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