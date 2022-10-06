ЕС ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

В результате введения новых ограничений 6 октября европейским компаниям запрещается открывать россиянам криптосчета и криптокошельки, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. В апреле 2022 года россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 тыс.евро.