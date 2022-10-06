ЕС ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян
Европейский союз в рамках восьмого пакета санкций против России ввел полный запрет для россиян на предоставление услуг и обслуживание криптоактивов, говорится в заявлении Европейской комиссии (ЕК) и Совета ЕС.
«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию кошельков, счетов и депозитариев криптоактивов российским лицам и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов», — говорится в сообщении Совета ЕС.
При этом криптовалютная биржа Binance пока не получала официального подтверждения о санкциях в отношении криптоактивов граждан РФ. Российские пользователи смогут вывести средства со своих кошельков, сообщает ТАСС.
«Данная информация (о санкциях — прим. ТАСС) на платформе официально не подтверждена и нововведений и ограничений не присутствует. Вы сможете вывести средства», — заявили в службе поддержки биржи Binance.
В результате введения новых ограничений 6 октября европейским компаниям запрещается открывать россиянам криптосчета и криптокошельки, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. В апреле 2022 года россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 тыс.евро.
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