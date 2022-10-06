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Финансы

ЕС ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

Ведомости

Европейский союз в рамках восьмого пакета санкций против России ввел полный запрет для россиян на предоставление услуг и обслуживание криптоактивов, говорится в заявлении Европейской комиссии (ЕК) и Совета ЕС.

«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию кошельков, счетов и депозитариев криптоактивов российским лицам и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов», — говорится в сообщении Совета ЕС.

При этом криптовалютная биржа Binance пока не получала официального подтверждения о санкциях в отношении криптоактивов граждан РФ. Российские пользователи смогут вывести средства со своих кошельков, сообщает ТАСС.

«Данная информация (о санкциях — прим. ТАСС) на платформе официально не подтверждена и нововведений и ограничений не присутствует. Вы сможете вывести средства», — заявили в службе поддержки биржи Binance.

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В результате введения новых ограничений 6 октября европейским компаниям запрещается открывать россиянам криптосчета и криптокошельки, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. В апреле 2022 года россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 тыс.евро. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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