Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц России

В пресс-службе ЕК ранее уточнили, что мера по установлению потолка стоимости на российскую нефть, которая вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов, была разработана в «тесной координации» с G7.