Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц России
Евросоюз в рамках восьмого пакета санкции ввел ограничения против 30 физических и семи юридических лиц России, следует из документа, опубликованного на сайте официального журнала ЕС.
Под персональные санкции ЕС попали глава ЦИК Элла Памфилова, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, философ Александр Дугин, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов и др.
Ограничения также коснулись ряда юридических лиц, включая «Факел», «Авангард», «Иркут», «Завод имени Дегтярева», «Гознак», ЦИК и т. д.
В рамках нового пакета санкций ЕС наложил запрет на:
поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет;
продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования;
предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
обслуживание криптокошельков граждан России.
В пресс-службе ЕК ранее уточнили, что мера по установлению потолка стоимости на российскую нефть, которая вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов, была разработана в «тесной координации» с G7.
Страны — члены Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России накануне, 5 октября. Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, но введение новых санкций задерживалось в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции, сообщало Politico.
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