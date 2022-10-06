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Политика

Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц России

Ведомости

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкции ввел ограничения против 30 физических и семи юридических лиц России, следует из документа, опубликованного на сайте официального журнала ЕС.

Под персональные санкции ЕС попали глава ЦИК Элла Памфилова, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, философ Александр Дугин, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов и др.

Ограничения также коснулись ряда юридических лиц, включая «Факел», «Авангард», «Иркут», «Завод имени Дегтярева», «Гознак», ЦИК и т. д.

В рамках нового пакета санкций ЕС наложил запрет на:

  • поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет;

  • продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования;

  • предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;

  • обслуживание криптокошельков граждан России.

В пресс-службе ЕК ранее уточнили, что мера по установлению потолка стоимости на российскую нефть, которая вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов, была разработана в «тесной координации» с G7.

Страны — члены Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России накануне, 5 октября. Новые ограничения против России в ЕС предложили в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, но введение новых санкций задерживалось в том числе из-за позиций по этому вопросу Мальты, Кипра и Греции, сообщало Politico.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных