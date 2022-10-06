Дерипаска спрогнозировал окончание «безумия» в мире в течение трех лет

Кроме того, в конце сентября 2022 г. прокуратура США предъявила обвинения Дерипаске в том, что он якобы нарушил санкции, введенные против него. Из материалов, направленных в суд, следует, что Дерипаска нанимал двух человек, одна из которых проживает в США, чтобы те оказали ему необходимые услуги. Как утверждает ведомство, при посредничестве Натальи Бардаковой и Ольги Шрики он смог продать музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн в 2019 г.