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Дерипаска спрогнозировал окончание «безумия» в мире в течение трех лет

Ведомости

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал сложившуюся ситуацию в мире «безумием» и предположил, что оно закончится в ближайшие три года. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

«Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. <...> Судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5-3 года», — сказал он.

По мнению Дерипаски, как только «нынешнее безумие» остановится, политики, «оставшиеся в здравом уме», займутся проработкой норм международного права, которые будут соблюдаться всеми странами. Он допустил, что ООН и систему международных судебных институтов ждет «полная деполитизация». Бизнесмен также указал на фальсификацию уголовных дел и назвал суды по всему миру «послушными орудиями в руках политиков».

Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 г. В марте 2019 г. он подал в суд на минфин США и потребовал снять ограничения. В июне 2021 г. Окружной суд прекратил дело, такое же решение в марте 2022 г. принял Апелляционный суд Колумбии. После этого бизнесмен подал апелляцию, однако в начале октября Верховный суд США ее отклонил.

Кроме того, в конце сентября 2022 г. прокуратура США предъявила обвинения Дерипаске в том, что он якобы нарушил санкции, введенные против него. Из материалов, направленных в суд, следует, что Дерипаска нанимал двух человек, одна из которых проживает в США, чтобы те оказали ему необходимые услуги. Как утверждает ведомство, при посредничестве Натальи Бардаковой и Ольги Шрики он смог продать музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн в 2019 г. 

В американской прокуратуре также считают, что Дерипаска в 2020 г. перевел в США $300 000 для того, чтобы заплатить за медицинские и иные услуги, связанные с организацией родов Екатерины Ворониной, после чего ребенок получил гражданство США.

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Ранее по теме: Верховный суд США отказал Дерипаске в рассмотрении апелляции на санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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