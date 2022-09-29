США предъявили Дерипаске обвинения в нарушении санкций
Прокуратура США предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в том, что он якобы нарушил санкции, введенные против него Вашингтоном в 2018 г., сообщается на сайте ведомства.
Из материалов, направленных в суд, следует, что Дерипаска нанимал двух человек, одна из которых проживает в США, чтобы те оказали ему необходимые услуги. В частности, как утверждает ведомство, при посредничестве Натальи Бардаковой и Ольги Шрики он смог продать музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн в 2019 г.
В американской прокуратуре также считают, что Дерипаска в 2020 г. перевел в США $300 000 для того, чтобы заплатить за медицинские и иные услуги, связанные с организацией родов Екатерины Ворониной, после чего ребенок получил гражданство США.
Дерипаска попал под персональные санкции США в апреле 2018 г., после этого бизнесмену, контролировавшему UC Rusal, «Евросибэнерго», En+, группу ГАЗ и другие компании, пришлось выйти из капитала и отойти от управления.