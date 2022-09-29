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США предъявили Дерипаске обвинения в нарушении санкций

Ведомости

Прокуратура США предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в том, что он якобы нарушил санкции, введенные против него Вашингтоном в 2018 г., сообщается на сайте ведомства.

Из материалов, направленных в суд, следует, что Дерипаска нанимал двух человек, одна из которых проживает в США, чтобы те оказали ему необходимые услуги. В частности, как утверждает ведомство, при посредничестве Натальи Бардаковой и Ольги Шрики он смог продать музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн в 2019 г.

В американской прокуратуре также считают, что Дерипаска в 2020 г. перевел в США $300 000 для того, чтобы заплатить за медицинские и иные услуги, связанные с организацией родов Екатерины Ворониной, после чего ребенок получил гражданство США.

Дерипаска попал под персональные санкции США в апреле 2018 г., после этого бизнесмену, контролировавшему UC Rusal, «Евросибэнерго», En+, группу ГАЗ и другие компании, пришлось выйти из капитала и отойти от управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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