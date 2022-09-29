США предъявили Дерипаске обвинения в нарушении санкций

Из материалов, направленных в суд, следует, что Дерипаска нанимал двух человек, одна из которых проживает в США, чтобы те оказали ему необходимые услуги. В частности, как утверждает ведомство, при посредничестве Натальи Бардаковой и Ольги Шрики он смог продать музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн в 2019 г.