Дерипаска оценил идею назначать «начальников по импортозамещению»
В российском бизнесе нельзя выдумать «начальников по импортозамещению», заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска во время открытия Первого университетского лицея в Усть-Лабинске, передает РБК.
«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование», — сказал предприниматель.
Дерипаска отметил, что вместо поддержки крупным государственным банкам необходимо помогать банкам, которые не входят в топ-50. Предприниматель также убежден, что избежать социальных проблем не удастся.
«Ну не работает система. То нам обещали, что эти ЗВР (золотовалютные резервы. — РБК) — это наше счастье на этот черный или серый день. Серый день пришел — счастье забрали. Очень сложная система, отсутствие долгового рынка, суверенного», — сказал Дерипаска.
На построение успешной экономики в России в условиях ужесточения западных санкций может уйти порядка 10 лет, говорил ранее журналистам основатель «Русала». «Нам нужно найти новые рынки... за четыре-пять лет... Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 г. Но нужно заниматься экспортом», — сказал Дерипаска.
По его словам, для построения успешной экономики необходимо отказаться от модели государственного капитализма и снова вернуться к рыночной модели.
После начала военной спецоперации на Украине Дерипаска также заявил, что Россию ожидает трехлетний экономический кризис. По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден. Для этого потребуются несколько шагов.
«Первый шаг — это мир. Второй шаг — это очень важно честно обсудить, где мы живем, как живем, на каких условиях, кто и чем командует, какие риски кто несет, безусловно, важно будет поддержать население», — говорил предприниматель.
США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничения наложены на российский госдолг, международные резервы Центробанка, операции с крупнейшими банками, экспорт и прочие сферы экономики. На этом фоне многие зарубежные компании приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка.