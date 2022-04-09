Силуанов заявил о возможности стран БРИКС смягчить последствия кризиса
Стремительный рост на продовольствие и сырье, вызванный санкциями, ударит по развивающимся странам, однако у стран БРИКС есть необходимые инструменты, чтобы смягчить последствия кризиса для своих экономик и мировой экономики в целом. Об этом в ходе первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая заявил министр экономики Антон Силуанов.
По словам Силуанова, после введения санкций против России ситуация в мировой экономике ухудшилась.
«Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов», – цитирует министра пресс-служба Минфина.
Силуанов указал на последствия санкций для существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе. Он заявил о необходимости ускорить работу по «использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платёжных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС».
«Нынешний кризис – рукотворный, и у стран БРИКС есть все необходимые инструменты для того, чтобы смягчить его последствия для своих экономик и мировой экономики в целом», – сказал Силуанов.
Индекс продовольственных цен, отслеживаемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в марте 2022 г. достиг рекордного значения за всю историю существования. В прошлом месяце среднее значение индекса составило 159,3 пункта. Это на 12,6% выше февральского уровня, который уже был максимальным с момента создания индекса, и на 33,6% больше, чем в марте 2021 г. Это обусловлено рекордным ростом цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию.
Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось из-за ошибок, допущенных развитыми странами, заявил ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. По его словам, ситуация в последние недели только усугубляется, в частности, из-за вводимых против России и Белоруссии санкций. Из-за ограничений блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, при этом собственное производство удобрений у ряда западных стран падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности, подчеркнул президент.
3 марта американский институт общественного мнения Gallup опубликовал исследование о влиянии ситуация вокруг Украины на продовольственную ситуацию в мире. Результаты показали, что проблемы в продовольственной сфере будут испытывать не только развивающиеся страны. По прогнозу Gallup, даже в развитых государствах следует ожидать болезненного скачка цен на продукты.