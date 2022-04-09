Силуанов заявил о возможности стран БРИКС смягчить последствия кризиса

Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось из-за ошибок, допущенных развитыми странами, заявил ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. По его словам, ситуация в последние недели только усугубляется, в частности, из-за вводимых против России и Белоруссии санкций. Из-за ограничений блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, при этом собственное производство удобрений у ряда западных стран падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности, подчеркнул президент.