Мировые цены на продовольствие установили исторический рекорд

Это обусловлено рекордным ростом цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на зерновые ФАО в марте вырос на 17,1% по сравнению с февралем из-за подорожания пшеницы и всех фуражных зерновых, главным образом вследствие конфликта на Украине. В последние три года на долю России и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы, отметили в ФАО. Мировые цены на пшеницу взлетели на 19,7%, в том числе на опасениях относительно состояния посевов в США. Цены на кукурузу выросли на 19,1%, достигнув рекордного уровня. Кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго.