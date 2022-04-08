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Экономика

Мировые цены на продовольствие установили исторический рекорд

Ведомости

Индекс продовольственных цен, отслеживаемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в марте 2022 г. достиг рекордного значения за всю историю существования, говорится в пресс-релизе ФАО. Индекс был создан в 1990 г. и отражает изменение международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

В прошлом месяце среднее значение индекса составило 159,3 пункта. Это на 12,6% выше февральского уровня, который уже был максимальным с момента создания индекса, и на 33,6% больше, чем в марте 2021 г.

Это обусловлено рекордным ростом цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на зерновые ФАО в марте вырос на 17,1% по сравнению с февралем из-за подорожания пшеницы и всех фуражных зерновых, главным образом вследствие конфликта на Украине. В последние три года на долю России и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы, отметили в ФАО. Мировые цены на пшеницу взлетели на 19,7%, в том числе на опасениях относительно состояния посевов в США. Цены на кукурузу выросли на 19,1%, достигнув рекордного уровня. Кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго.

Индекс цен на растительные масла вырос на 23,2% по сравнению с февралем на фоне роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина. Индекс цен на сахар увеличился на 6,7 % в результате роста цен на сырую нефть и повышение обменного курса бразильского реала. При этом благоприятные прогнозы по производству в Индии предотвратили более значительный рост цен в марте.

Индекс цен на мясо в марте вырос на 4,8% и достиг исторического максимума из-за резкого роста цен на свинину, обусловленного дефицитом убойных свиней в Западной Европе. Среднее значение индекса цен на молочную продукцию выросло на 2,6%. В ФАО объяснили это повышением котировок сливочного масла и сухого молока резко в связи с увеличением импортного спроса на продукцию с короткими и длительными сроками поставки, прежде всего в Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных