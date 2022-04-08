Мировые цены на продовольствие установили исторический рекорд
Индекс продовольственных цен, отслеживаемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в марте 2022 г. достиг рекордного значения за всю историю существования, говорится в пресс-релизе ФАО. Индекс был создан в 1990 г. и отражает изменение международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.
В прошлом месяце среднее значение индекса составило 159,3 пункта. Это на 12,6% выше февральского уровня, который уже был максимальным с момента создания индекса, и на 33,6% больше, чем в марте 2021 г.
Это обусловлено рекордным ростом цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на зерновые ФАО в марте вырос на 17,1% по сравнению с февралем из-за подорожания пшеницы и всех фуражных зерновых, главным образом вследствие конфликта на Украине. В последние три года на долю России и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы, отметили в ФАО. Мировые цены на пшеницу взлетели на 19,7%, в том числе на опасениях относительно состояния посевов в США. Цены на кукурузу выросли на 19,1%, достигнув рекордного уровня. Кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго.
Индекс цен на растительные масла вырос на 23,2% по сравнению с февралем на фоне роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина. Индекс цен на сахар увеличился на 6,7 % в результате роста цен на сырую нефть и повышение обменного курса бразильского реала. При этом благоприятные прогнозы по производству в Индии предотвратили более значительный рост цен в марте.
Индекс цен на мясо в марте вырос на 4,8% и достиг исторического максимума из-за резкого роста цен на свинину, обусловленного дефицитом убойных свиней в Западной Европе. Среднее значение индекса цен на молочную продукцию выросло на 2,6%. В ФАО объяснили это повышением котировок сливочного масла и сухого молока резко в связи с увеличением импортного спроса на продукцию с короткими и длительными сроками поставки, прежде всего в Азии.